Aus Moses mach Amenofi

Gut eineinhalb Jahre haben Olga Seehafer und Felix Forsbach mit den Kindern und Jugendlichen vom Jugendcub Bamberg-Ost zusammengearbeitet. Und auf dieses Wochenende hingearbeitet: Die Asyloper in der Alten Seilerei, ein integratives Theaterprojekt, das die Lebenswelten der jungen Schauspieler in die Inszenierung mit einfließen lässt. Mit anschließender Fragerunde: "Habt ihr am Anfang gedacht, was wollen die beiden eigentlich von uns?", möchte eine Zuschauerin am Samstag wissen. Die Antwort der sieben schallt ihr wie aus einem Mund entgegen: "Nein."

Sicherlich haben Seehafer und Forsbach, die man in Bamberg sonst unter anderem als Schauspieler im Ensemble Ernst von Leben kennt, in den vergangenen Monaten manchmal geächzt unter dem, was sie sich vorgenommen hatten. Im Nachhinein erzählt Forsbach aber auch, wie die gemeinsame Aufgabe die Gruppe zusammengeschweißt hat. So dass Reibereien, die es am Anfang gab, am Ende besiegelt waren.

Sechs der sieben Jugendlichen zwischen zehn und 15 Jahren, die da auf der Bühne der Alten Seilerei stehen, haben Migrationshintergrund: Marokko, Türkei, Irak ... Der Großteil ist hier geboren. Noch bevor das eigentliche Spiel beginnt, lauscht das Publikum Amir, der seine eigene Fluchtgeschichte auf eine Aufnahme gebannt hat, der sich tastend auf die Suche nach eigenen, deutschen Worten für die Erfahrung des Kriegsausbruchs macht.

Ikonische Geschichte

Eigene Erfahrungen ihrer Schauspieler, insbesondere solche des Fremdseins, sollten in das neue Stück, die Asyloper, integriert werden. "Es ist nicht unsere Inszenierung", sagt Seehafer, "es sind die Ideen der Kinder." Sie und Kollege Forsbach seien im Club zunächst nur mit der Moses-Geschichte um die Ecke gekommen. Die Asyloper orientiert sich grob an Rossinis "Mosè in Eggito", dessen Libretto sich ja wiederum an der biblischen Geschichte vom Auszug aus Ägypten orientiert. So modernisiert sich auch eine ikonische Geschichte.

Und mit der seien alle Jugendlichen glücklicherweise eh vertraut gewesen. Alex, der einzige ohne Migrationshintergrund, schlüpft in die Rolle des Herrschers Faraone. Gekleidet im weißen Anzug und ausgestattet mit einer beachtlichen Singstimme ist er auch eine Art Conferencier, der mit illustrierenden Songs durch das Stück geleitet. Unter seiner gefälligen Oberfläche verbirgt sich aber der Tyrann: "Alle anderen Länder sollen uns Untertan sein." Worauf Elsa frech antwortet: "Jetzt halt doch mal den Rand." Elsa, gespielt Selin, von gehört zum versklavten, nicht weiter benannten Volk. Sie pflegt eine heimliche, verbotene Liebe zu Osidiris, dem Sohn von Faraone, gespielt von Mohammed, der das besonders lässig macht.

Es ist ganz generell erstaunlich zu sehen, mit welchem Selbstvertrauen und wie wenig Nervosität die Jugendlichen hier vor fast 100 Zuschauern aufspielen. Insbesondere in den choreographierten Tanzszenen ist der Gruppe der Spaß am Spiel anzumerken. Die Musikauswahl kam natürlich aus der Gruppe bzw. von den Mädchen: "Und die Jungs haben dann Ja gesagt", erzählt Selin später.

Die verbotene Liebe jedenfalls bleibt dem Herrscher freilich nicht verborgen. Es kommt zur Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn, die in der Message des Stücks gipfelt. Esma und Selin singen: "Liebe ist Liebe und Mensch ist Mensch", im Original von Moe Phoenix. Das Volk darf fliehen, sich den Fängen Faraones entziehen und woanders ein gelingendes Leben versuchen.

Gemeinsame Erfahrungen

Die Asyloper zeigt, was Theaterpädagogik bewirken und herstellen kann, wenn Pädagogen und Schauspieler einander auf Augenhöhe begegnen. Für die Macher, dazu gehört letztlich eine größere Gruppe aus dem Franz KafkA e.V., heißt das auch, nicht an Geschriebenem und Fixierten festhalten zu müssen - sondern gemeinsam mit denen, die am Ende auf der Bühne stehen, sammeln zu können: persönliche Geschichten, Ängste, Sehnsüchte.

Amenofi, die das Meer teilt und ihre Freunde in die Freiheit führt, ist dahingehend sicher keine unpassende symbolische Figur, ein Traumbild vor dem Hintergrund des tatsächlichen Massengrabs Mittelmeer. Für ihr sozial engagiertes Projekt, erhielten Olga Seehafer und Felix Forsbach Förderung vom Bundesverband für freie darstellende Künste, als drittes Projekt in Bayern bislang.

Weitere Aufführungen stehen noch nicht an, sind aber äußerst denkbar. Dann wohl nicht mehr in der Seilerei, die Asyloper könnte, je nach künftigen Plänen, das letzte kulturelle Projekt an diesem Ort gewesen sein. Auch dieses Schicksal bewegt das Publikum.