Aufgeladen an allen vorbei

Lukas Pitule



Wer auf einem E-Bike gesessen hat, weiß, wie unbeschreiblich leicht das Fahrgefühl ist. Ein Tritt in die Pedale, schon bekommt man einen angenehm kräftigen Schub. Schnell ankommen, ohne Schweiß, ohne Parkplatzprobleme, ohne Staus - so kann die Fahrt mit einem E-Bike aussehen. Immer mehr Pendler, junge Menschen und Fahrrad-Ausflügler bevorzugen zum normalen Fahrrad die elektrische Variante.Gerd Steiner, Geschäftsführer vom Radsport Haus in der Nürnberger Straße 151 in Bamberg, hat bereits Ende März gegenüber seiner ersten Filiale sein E-Bike-Center in der Nürnberger Straße 112 neu eröffnet. Damit erfüllt er die wachsenden Nachfragen seiner Kundschaft, was elektrische Fahrräder betrifft. Jetzt veranstaltet er ab 7. Juli zwei E-Bike-Testwochen. "Wir bieten in der Zeit verschiedene E-Bikes für Probefahrten an, mit dazu gibt es viele Sonderangebote", so Gerd Steiner. Das Motto in den 14 Tagen lautet "testen und sparen". Die Kunden können sich individuell beraten lassen. Das neue E-Bike-Center ist in die alte Kaserne gebaut. Hier hat das Team viel Platz, die vielen E-Bikes auszustellen. Sie haben viele neue Marken, die mit modernen Motoren und guter Integration der Akkus aufwarten. Beim renommierten Hersteller KTM sind unter anderem die Powertube Akkus von Bosch so gut integriert, dass das Fahrrad auf dem ersten Blick nicht als E-Bike erkannt wird. Das Markenportfolio wird ergänzt durch Namen wie Bulls, Giant, Liv, Pegasus und Flyer. Neben dem klassischen Ladengeschäft hat sich das Radsport Haus auch auf Dienstfahrräder spezialisiert. Über den Arbeitgeber kann so gegen einen geringen Gehaltsverzicht in vielen Fällen sehr günstig ein hochwertiges Fahrrad angeschafft werden. Einen guten Überblick bietet hier der Online-Shop vom Radsport Haus. Über den Internetauftritt www.radsport-haus.de kann das gesamte Fahrradportfolio eingesehen und direkt online gekauft werden.Inzwischen haben Fahrräder mit elektrischer Motor-Unterstützung das Image als Altherren-Fahrrad abgelegt. "E-Bikes begeistern von jung bis alt", so Fahrrad-Experte Steiner. Sie etablieren sich in allen Fahrrad-Gattungen. Vom Trekking-Fahrrad für Kurz-Trips als Reiserad bis hin zum Downhill-tauglichen Sportgerät wird gerade alles elektrifiziert. Auch für junge Familien sind E-Bikes ideal, als "Zug-Maschine" für einen Kinderanhänger eignen sich E-Bikes hervorragend. So gibts auch im Bamberger Berggebiet kein Problem mit Anstiegen.