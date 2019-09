Auch Daniela Reinfelder will Bamberger Oberbürgermeisterin werden

BuB-Vorsitzende Daniela Reinfelder will Bamberger Oberbürgermeisterin werden. "Es ist an der Zeit, dass wir uns neuen Herausforderungen stellen und unsere Stadt fit machen für die Zukunft", findet die 59-Jährige. Sie habe sich daher entschlossen, "als OB-Kandidatin anzutreten und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern für ein liebens- und lebenswertes Bamberg anzupacken". Zudem sei es auch an der Zeit, dass Bamberg eine Frau als Oberbürgermeisterin erhält.

Die Mitbewerber ums Oberbürgermeisteramt reagieren gelassen. "Alle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für dieses herausragende Amt zur Verfügung stellen, verdienen unseren Respekt", sagt Amtsinhaber Andreas Starke (SPD). CSU-Mann Christian Lange und GAL-Kandidat Jonas Glüsenkamp sehen das ähnlich.

Mit Reinfelder sind es nun vier Kandidaten ums Amt des Oberbürgermeisters, weitere von BA, FDP, Die Partei und Bamberger Linke sollen folgen. Die AfD wird hingegen keinen OB-Kandidaten stellen.

