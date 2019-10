Asphalt-Skandal bei Scheßlitz: Anzeige erstattet

Als einen "riesigen Umwelt-Frevel" bezeichnet GAL-Kreisrat Ralph Behr auf Nachfrage die mutmaßlich illegal angelegte Asphalthalde in einem Waldstück zwischen den Scheßlitzer Ortsteilen Ehrl und Burglesau. Das Landratsamt hat nun Strafanzeige gegen den Betreiber der nebenan gelegenen Deponie gestellt, der für die Rodung von etwa 5000 Quadratmetern Wald und die Asphalt-Ablagerung verantwortlich sein soll. Dies bestätigte Kreisjurist Steffen Nickel auf eine Anfrage der GAL-Fraktion im Umweltausschuss am Montag. Nach Artikel 46 des bayerischen Waldgesetzes wäre ein Bußgeld bis zu einer Höhe von 25 000 Euro möglich.

Zudem seien laut Nickel vom Wasserwirtschaftsamt Proben aus drei Schichten entnommen worden, eine Wassergefährdung bestehe nicht.

Drei Proben, 100 Lkw-Ladungen

Die Auswertung zeigte Werte von 0,6 bis 2,5 Milligramm polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) pro Kilogramm. Der Grenzwert der toxischen Verbindungen liegt bei 5 Milligramm. Kreisrat Behr hält "drei Proben bei der Masse an Material" jedoch für "nicht aussagekräftig", da dort Asphaltreste von "mindestens 100 Lkw" gelagert worden seien.

Behr hätte sich zudem ein früheres Eingreifen des Landratsamts gewünscht: Der Umweltfrevel ist mindestens seit Mai bekannt, "die Kreisverwaltung hat Ende Juli die Staatsanwaltschaft über die nicht genehmigte Ablagerung informiert", sagt Pressesprecher Frank Förtsch auf Nachfrage.

Wiederaufforstung ab 2020

Nun zeigt sich Behr aber zuversichtlich: "Ich bin öfter draußen und sehe mir das an, seit zwei Wochen wird das Material tatsächlich weggefahren" - und zwar auf die Deponie nebenan. Bis Ende Oktober sollen die Asphalt-Reste beseitigt sein. Kreisjurist Nickel gab in der Sitzung an, dass das Material vermutlich von der Erneuerung der Autobahn 70 stammt. Nach den Vorstellungen des Landratsamts wie der GAL sollen die Reste wieder in den Verwertungskreislauf zurückgeführt werden. Eine feste Zeitspanne, wie lange das Material auf der legalen Deponie verbleiben soll, gibt es nicht.

Dafür aber für die Wiederaufforstung: Spätestens im Frühjahr 2020 soll ein Mischwald angelegt werden, durch das Forstamt Scheßlitz. Die Kosten muss laut Behr der Verursacher tragen.

Zusatzinformationen: Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Was sind PAK? Eine chemische Stoffgruppe, bestehend aus Ringen von Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen. Sie lassen sich schlecht oder gar nicht in der Umwelt abbauen und sind giftig, einige auch krebserregend. Einmal in die Umwelt entlassen, verbleiben solche Stoffe sehr lange und reichern sich an. Sie können über verschiedene Wege in den Körper aufgenommen werden, etwa durch die Atemwege, über die Nahrung oder durch Hautkontakt. PAK entstehen bei jedem Verbrennungsprozess von organischem Material und kommen unter anderem auch in Teer (deshalb seit 1984 im Straßenbau verboten) und in geringeren Mengen (unter 10mg/kg) in Asphalt vor.

Quelle: Umweltbundesamt