Anna-Carina ist das neue Christkind

Seit über 30 Jahren wird die Weihnachtsregion Bamberg durch das Bamberger Christkind repräsentiert. Jahr für Jahr bewerben sich viele Kinder aus der ganzen Region, um bei etlichen Auftritten im weißen Gewand für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen.

Die Auswahl des Bamberger Christkindes erfolgt dabei regelmäßig in den Räumen vom Stadtmarketing Bamberg. Hier entscheidet eine Jury, bestehend aus Kerstin Bönisch vom Familienmagazin Bambolino, Krisztina Ciuccio und Jolena King vom Stadtmarketing Bamberg und dem ehemaligen Bamberger Christkind Yasmin Ziegler über die Neubesetzung der beliebten Position. Nach insgesamt fünf Stunden hatte sich die Jury auf das neue Christkind für Bamberg geeinigt.

Das neue Bamberger Christkind heißt Anna-Carina Stolze und kommt aus Bamberg. Die Zwölfjährige setzt sich in der letzten Runde gegen neun Mitbewerberinnen durch, teilt das Stadtmarketing mit. Ausschlaggebend für ihre Wahl seien ihr selbstbewusstes Auftreten sowie ihre beeindruckenden Sprach- und Gesangseinlagen gewesen. Sie ist ab sofort die Nachfolgerin des bisherigen Bamberger Christkindes Yasmin Ziegler.

Vielfältige Aufgaben

Als offizielle Repräsentantin der Weihnachtsstadt Bamberg wird Anna-Carina den Bamberger Weihnachtsmarkt am 26. November eröffnen und weihnachtliche Stimmung in der Stadt, den Schulen, Altersheimen, sozialen Einrichtungen sowie bei karitativen Weihnachtsfeiern verbreiten. Wie in den letzten Jahren wird das Bamberger Christkind bei seinem Besuch in der Kinderklinik Geschenke an die kleinen Patienten verteilen.

Vereine, Einrichtungen und Geschäftsleute haben die Möglichkeit, das Bamberger Christkind für Weihnachtsaktionen/-feiern zu buchen. Für Buchungsanfragen kann man sich an das Stadtmarketing Bamberg wenden, Telefon 0951/201030 oder via E-Mail an info@stadtmarketing-bamberg.de.