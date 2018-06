Ankerzentrum: Wo der Demonstrationszug durch Bamberg zieht

Gegen die massenhafte Unterbringung von Flüchtlingen in Aufnahmeeinrichtungen und den geplanten Ankerzentrum richtet sich ein Demonstrationszug, der am Samstag, 23. Juni, vor der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken beginnt. Er zieht über die Pödeldorfer Straße und die Starkenfeldstraße zum Bahnhof und weiter zum Maxplatz. Die Polizei rechnet mit zeitweiligen starken Verkehrsbehinderungen.Dazu rufen mehrere linke Gruppierungen und der Bayerische Flüchtlingsrat auf. "Wir wollen nicht in einem Land leben, in dem Schutzsuchende in Großlagern konzentriert und zur Abschiebung fertig gemacht werden", erklärt die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migranten, einer der Veranstalter.Der Protestmarsch beginnt um 14 Uhr vor der Aufnahmeeinrichtung in Oberfranken und endet spätestens um 18.30 Uhr am Maxplatz, wo eine Kundgebung geplant ist.Weil keine Gegenveranstaltung geplant ist, geht die Bamberger Polizei nicht davon aus, dass es zu Ausschreitungen kommt. Allerdings wird erwartet, dass sich Flüchtlinge aus der AEO dem Protestzug in die Bamberger Innenstadt folgen werden.Wieso die Aufnahmeeinrichtung Bamberg zur Zielscheibe geworden ist, darüber lesen Sie hier im Premiumbereich auf infranken.de.