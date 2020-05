Es grünt so grün in Bamberg. Die Verschiebung der Kräfteverhältnisse ist deutlich zu erkennen in der politischen Absichtserklärung des neuen Machtgefüges im Stadtrat. Grüne, SPD, ÖDP und Volt haben das Papier zusammen mit der CSU im Hegelsaal ausverhandelt. Es bildet also einen breiten Konsens ab,...