An Gott Pan vorbei in die Mensa - Jubiläumsfeier mit Vernissage und Buchvorstellung

Seit 20 Jahren hat Kunst ihren festen Platz im Collegium Oecumenicum (COE) im Studentenwohnheim von Diakoneo in Bambergs Norden. Das feiern die Studierenden, Mitarbeiter und Freunde mit einer Buchpräsentation und der Vernissage zur Schau "Ad Fontes" von Thomas Duttenhoefer Mitarbeitende. Als wäre das noch nicht genug legte Künstler Thomas Duttenhoefer kurz vor Ausstellungseröffnung noch eins drauf: Der Bildhauer und Maler zeichnete spontan ein Gemälde auf eine freie Wandfläche des COE. Auf dem Weg zur Mensa begleitet die internationalen Studierenden künftig Hirtengott Pan mit seiner Flöte - ein Mischwesen aus Mensch und Ziegenbock, das aus der griechischen Mythologie stammt.

Von der Leichtigkeit des Lebens

Georg Jakobsche, Studienleiter im COE, war bei der Entstehung des Kunstwerks dabei und ist begeistert von der bleibenden Erinnerung. Für ihn spiegelt der "neuste Duttenhoefer" die Leichtigkeit des Lebens wider und passt damit sehr gut ins Haus. "Das Collegium Oecumenicum hat von Anfang an seine Türen für Kunst geöffnet", berichtete Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender von Diakoneo, der das Haus selbst einige Jahre geleitet hat. Er dankte besonders Bernd Goldmann, dem ehemaligen Leiter des Bamberger Künstlerhauses Villa Concordia, der in 20 Jahren insgesamt 20 Ausstellungen im Studentenwohnheim auf die Beine gestellt.

Die Ausstellung "Ad Fontes"

Mit Duttenhoefer stellt in diesem Wintersemester ein renommierter Bildhauer und Maler seine Werke im Collegium Oecumenicum aus. Seine Schau heißt "Ad Fontes", was so viel heißt wie "zu den Quellen". Ausgestellt sind großformatige Kohle-Granit-Werke auf Papier. Beeinflusst durch seinen Zivildienst in einem Pflegeheim setzte sich Duttenhoefer mit dem Menschenbild und dessen Vergehen auseinander.

Duttenhoefer hat neben seinen vielfach ausgezeichneten plastischen Arbeiten ein umfangreiches zeichnerisches Werk vorgelegt. Vor allem seine Porträts von Autoren, Komponisten, Schauspielern und Kollegen sind hochgeschätzt. Er ist auch im öffentlichen wie im kirchlichen Raum mit seinen großen Bronzearbeiten präsent. Die Schau ist noch bis zum 31. Januar im Eingangsbereich und der Kapelle des Collegium Oecumenicum (Josef-Kindshoven-Straße 5) zu sehen.

Das Buch "Annäherungsversuche. 20 Jahre Kunst am coe Bamberg" präsentiert die Ausstellungen der letzten zwei Jahrzehnte und die Künstler. Herausgeber ist Bernd Goldmann, der mit Pfarrer Hans Roser, dem Ideengeber und Gründer des Collegium Oecumenicum, die Ausstellungsreihe etabliert hat. Am Buch mitgewirkt haben Pfarrer Andreas Wahl, ehemaliger Studienleiter des Collegium Oecumenicum, Matthias Honold, Leiter des Zentralarchivs von Diakoneo und Günter Menzner (graphische Gestaltung). Förderer des Kunstbuches sind die Stiftung Ökumenisches Geistliches Zentrum, die Oberfrankenstiftung und Waves Wassertechnik. Das Buch ist für 28 Euro im coe und bei Matthias Honold (Zentralarchiv/Bibliothek) zu erwerben und kann im Buchhandel bestellt werden (ISBN: 978-3-947552-09-2).