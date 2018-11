Am Ende doch kein Herz aus Stein

Die Biografie des Schriftstellers Charles Dickens, der von 1812 bis 1870 in England lebte, ist an und für sich der Stoff, aus dem die besten Hollywood-Streifen gemacht werden. Hat doch der zwölfjährige Dickens schon den Unterhalt für die im Schuldgefängnis von London vegetierende Familie verdienen müssen. Vom Hilfsarbeiter in einer Schuhpolitur-Fabrik führte ihn sein Lebensweg zur Zeitung und zur Schriftstellerei, mit der er sich ein Vermögen verdiente. Und Dickens war, da längst berühmt und gefeiert für seine sozialkritischen Texte und Romane, einer der ersten Schriftsteller, die ein internationales Urheber- und Vergütungsrecht für geistiges und künstlerisches Eigentum forderten.

Vor 175 Jahren veröffentlichte er schließlich erstmals seine "Weihnachtsgeschichte", die noch heutigentags ohne alle Sentimentalität sogar versteinerte Herzen zu erweichen vermag.

Die Kinderherzen aber erreicht Dickens allemal. Zumal, möchte man sagen, wenn sich das Kinder- und Jugendtheater Chapeau Claque der Geschichte annimmt und sie, wie jetzt, mit Bravour auf die Bühne der Alten Seilerei stellt. Anders als der aktuell anlaufende Film "Charles Dickens: Der Mann der Weihnachten erfand" von Bharat Nalluri, der in prächtigem Kulissenzauber schwelgt, ist die Bühne in der Alten Seilerei von Kathrin Younes spartanisch möbliert und die Fantasie-Arbeit müssen die kleinen Zuschauer ab dem vierten Lebensjahr schon selber leisten.

So sollte, ja, so muss Kindertheater in einer bildergefluteten Zeit sein, sollen die Jüngsten über all dem medialen Überangebot nicht kreativ und geistig verhungern und verdursten. Dass diese Gefahr im Ansatz besteht, zeigte sich bei der umjubelten Premiere mitten im Stück, als einer der Geister, die den geizigen und menschenverachtenden Scrooge heimsuchen, um ihn vielleicht doch noch für Weihnachten zu erwärmen, ein Notizbuch zückt, und aus dem Publikum eine Kinderstimme erschallt: "Ein Handy!" - Nein, derart modernisiert hat Regisseur Christian Claas die Dickens-Geschichte aus den elendesten Tagen des Manchester-Kapitalismus in seiner Bühnenfassung nun tatsächlich nicht. Aber man konnte erkennen, was Kinder in unserer Welt vor Augen haben, wenn sie ein analoges Medium sehen, das von Weitem einem Smartphone ähnelt.

Akteure in Hochform

Für die Premieren-Vorstellung hätte man sich wahrlich keinen besseren Einwurf wünschen können und für das Stück selbst ist eine solche Zuschauerreaktion die beste Werbung. Mit einem Satz, Eltern und Großeltern sollten alles daran setzen, für eine der Aufführungen Karten für die Kinder und für sich zu ergattern.

Die Akteure Jennifer Aigner Anderson, Valentin Kärner und Stephan Sitaras sind in Hochform, die Ausstattung und die Kostüme sind fantasieanregend und die von Guido Apel eingerichtete Licht-Atmosphäre in dem ehemaligen Fabrikbau, in dem die Chapeau-Claque-Bühne ja untergebracht ist, wirkt authentischer als es jede noch so ausgefallene Bühnendekoration jemals sein könnte. Und, so viel darf man dann doch verraten vom Inhalt einer der berühmtesten Geschichten der Weltliteratur: Am Ende hat Scrooge doch kein Herz aus Stein. Chapeau, Dank und Applaus.

Termine und Karten Alle Aufführungstermine findet man unter www.kindertheater-bamberg.de, die nächste findet bereits am morgigen Sonntag um 15 Uhr statt. Gespielt wird dann am 9. und am 16. Dezember sogar zweimal. Und selbst am Vormittag des Heiligen Abends gibt es noch eine Vorstellung. Außerdem sind noch drei Termine im neuen Jahr angesetzt.

