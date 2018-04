Am Bamberger Maxplatz entsteht ein Plastikberg

So praktisch Kunststoffe in vielen Bereichen sind, werden sie doch auch längst zum lokalen und globalen Problem. Darauf will der Anti-Plastik-Tag am Samstag, 21. April, aufmerksam machen. Wir sprachen vorab mit Luise Land von Greenpeace Bamberg, eine der Initiatorinnen.



Was wird am Samstag in der Bamberger Fußgängerzone passieren?

Luise Land: Wir treffen uns um zehn Uhr am Maxplatz, da gibt es dann schon große Infostände von Greenpeace und dem Bund Naturschutz. Es haben auch schon einige andere Jugendgruppen ihr Kommen angekündigt. Ab halb elf gehen wir dann in Gruppen von fünf bis zehn Leuten los, um im Stadtgebiet zwei Stunden lang Müll zu sammeln.

Der wird dann neben den Infoständen aufgetürmt. Daneben zeigen wir an unseren Ständen, wie man aus natürlichen Produkten Kosmetik selber herstellen kann, außerdem gibt es Bastel- und Spielaktionen zum Thema Plastik für Kinder.



