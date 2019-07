Altes Handwerk, neue Chancen

Der neue Dialoggarer der Hauswirtschaftsabteilung sieht aus wie ein ganz normaler Backofen. Noch schimmert der große Katen ganz neu, doch bald schon soll er im Kochunterricht zum Einsatz kommen. Günstig war er nicht, dafür verspricht er, Gerichte mehr als doppelt so schnell zuzubereiten als herkömmliche Backöfen. Der Dialoggarer ist erst seit rund neune Monaten auf dem Markt und ein Beispiel für die Modernität, mit der die Landwirtschaftsschule Bamberg überzeugt.

Die Abteilung Hauswirtschaft der Landwirtschaftsschule Bamberg ist Teil des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und bildet, wie viele andere Einrichtungen, zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung aus. Das bekannte Berufsbild wird von der Schule jedoch neuartig umgesetzt: in zwei Jahren können die Studierenden hier den Beruf in Teilzeit erlernen. "Dafür kommen unsere Studierenden zweimal in der Woche für sechs bis acht Stunden zu uns, was natürlich sehr gut mit einem Teilzeitberuf und der Familienführung vereinbar ist", erklärt Carola Schamberger, Fachoberlehrerin der Landwirtschaftsschule.

Weiterbildung und Familie

Ein weiterer Unterschied zur bekannten Ausbildung ist die Zielgruppe. "Bei uns ist jeder willkommen, der bereits einen Berufsabschluss und Berufserfahrung hat, aber noch mal etwas neues lernen möchte. Ein Abitur braucht man dafür nicht", erklärt Carola Schamberger. Trotzdem ist der Ausbildungsberuf an der Landwirtschaftsschule ein Studiengang, da er als Weiterbildung gilt. Inhaltlich soll er Fachfremde in die Hauswirtschaft einführen und ihnen so neue Berufsmöglichkeiten eröffnen.

"In Zeiten, in denen viele ausgebildete Fachkräfte entlassen werden, bin ich sehr dankbar, einen Beruf gelernt zu haben, mit dem ich so ein breites Spektrum an Tätigkeiten ausüben kann", erzählt Andrea Kinder. Die mehrfache Mutter kam mit über 50 Jahren von Hamburg nach Bamberg und fasste durch den Studiengang Fuß in Oberfranken. Seitdem arbeitet sie im Ring für Familiendienstleistung in Bamberg, der ebenfalls von einer ehemaligen Studierenden gegründet wurde.

"Dabei bin ich in meiner Arbeit weit mehr als ‚nur eine Putzkraft‘, ich führe für Alleinstehende und auch große Familien den Haushalt, koche, wasche, aber versorge eben auch die Kinder oder kümmere mich um die anderen Bewohner", sagt Hauswirtschafterin Kinder. Dass die Ausbildung zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltführung nicht nur kochen und putzen beinhaltet, war Andrea Kinder auch schon vor Studienbeginn bewusst. Trotzdem konnte sie kaum glauben, wie vielseitig das Studium schließlich war. "Obwohl das Berufsbild schon Jahrzehnte existiert, gibt es immer noch das Gerücht, es ginge dabei nur darum, eine gute Hausfrau zu werden", sagt Kinder. Das Vorurteil ärgere sie, da ihr Studium oft belächelt oder verniedlicht wird. "Es geht in der Hauswirtschaft ebenso um Zeitplanung, Finanzmanagement und eigenständige Projektplanung - dieses Studium vermittelt uns Führungsqualitäten für Hauswirtschaft im großen Stil", sagt sie.

Fundament für vieles

Das Studium bietet dabei das Fundament für die Arbeit in Pflegeeinrichtungen, Hotels, Großküchen und vielem mehr. Und wer danach noch mehr über Hauswirtschaft lernen möchte, kann an direkt den Meisterbrief anschließen. "Ein großer Pluspunkt unseres Studiengangs ist, dass man an die Fachkraft für Ernährung und Haushaltführung auch noch die Prüfung zur Hauswirtschafterin ablegen kann.

Damit ist man dann staatlich geprüft und bereit für Weiterbildungen im Bereich der Hauswirtschaft", erklärt Carola Schamberger. Und genau diese vielseitige Einsetzbarkeit des Abschlusses gekoppelt mit der Flexibilität und Familienfreundlichkeit des Studiums mache das alte Fach Hauswirtschaft wieder modern und vor allem alltagstauglich.

Der nächste Studiengang beginnt am 8. Oktober. Kontakt: Sigrid Gebhardt, poststelle@aelf-ba.bayern.de oder Telefon 0951/86870