Alt und Neu für Jung und Alt

1994 ging die Bayerische Architektenkammer erstmals mit der Idee in die Öffentlichkeit, moderne und zeitgenössische Architektur sowie historische Architektur, die vorbildlich modern umgenutzt und erweitert wurde, am letzten Juniwochenende einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Damals stand der Gedanke hinter den Architektouren, die Menschen im Land mehr für ihre gebaute Umwelt zu interessieren. Außerdem wollte man für das Renommee der deutschen Architektenzunft etwas tun, die damals international wohl geschätzt war, aber im eigenen Lande nicht viel galt. Das Interesse an der zeitgenössischen Baukunst ist seither stetig gewachsen und die Architektouren erfreuen sich nicht nur beim Publikum größter Beleibtheit.Auch die Architektenschaft selbst drängt Jahr für Jahr mit noch mehr Projekten in die Veranstaltung. Denn die Projekte, die von einer strengen Jury ausgewählt werden, sind sozusagen mit einem Güteprädikat versehen. Eine gute Werbung für ein schönes Dorf- oder Stadtgesicht sind die Architektouren also allemal. Sie zeigen, dass es abseits der Metropolen-Star-Architekturen, etwa die Elbphilharmonie in Hamburg, jede Menge sehenswerte und qualitätvolle Architektur gibt, die nützlich ist, schön, nachhaltig und kostengünstig.Aufgeteilt sind die Angebote der Architektouren immer nach den Regierungsbezirken. Immer wieder sind auch Privathäuser bei diesem Reigen der kleine oder großen Architektursensationen dabei. Und da versteht es sich, das die privaten Bauherren nicht gerade ganze Hundertschaften von Besuchern durch ihre Privaträume führen wollen.Themenschwerpunkte sind in diesem Jahr bei den Architektouren das neue Bauen im Bestand und die Revitalisierung erhaltenswerter Altbausubstanz. In Bamberg kann man unter diesem Motto die sanierte Kleinsporthalle der Martinschule bei der Fischerei besichtigen. Diese vormalige Turnhalle ist ein Einzeldenkmal aus dem Jahr 1914, das sich wunderbar maßstäblich in die enge Gassenbebauung der Fischerei einfügt. Die Architekten Arne Vogels und Roland Schmitt haben mit der Sanierung und Ertüchtigung des Bestands eine kleines Meisterstück abgeliefert, das von den Architekturqualitäten vor dem ersten Weltkrieg ebenso zu erzählen weiß wie von der hohen Kunst der Bausanierung und Gebäuderevitalisierung im 21. Jahrhundert.Besichtigung ist bei der Kleinsporthalle allerdings nur am Samstag, 23. Juni, 8 möglich. Von 14 bis 17 Uhr gibt es Führungen durch das Gebäude. Treffpunkt zu den Führungen ist im Lehrerhof beim großen Außenspielgerät vor der Kleinsporthalle.Ebenfalls nur am Samstag kann man den Erweiterungsbau der Maria-Ward-Schule in der Edelstaße 8 besichtigen. Jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und in der Zeit von 14 bis 16 Uhr stehen kompetente Ansprechpartner des Münchner Architekturbüros Peck.Daam Architekten für die Führungen durch das Gebäude und die Hofanlage zur Verfügung.Das in drei Etagen übereinander geschichtete neue Schulhaus der Maria-Ward-Schwestern ist ein genialer Wurf. Zwei Turnhallen wurden im Erdreich versenkt und bis zu drei Geschosse sind langgestreckt und elegant darüber gelegt. Die kleinteilige Nachbarbebauung wird von den neuen Baumassen also nicht bedrängt und das Neu ahmt auch nicht einfach nur das Alte nach. Mithin ein Ausweis für besonders gelungene zeitgenössische Architektur mit Zukunftsperspektive.Am Anna-Linder-Platz 8 steht ein wenig auffälliges, satteldachgedecktes Haus, das einmal ein Kindergarten- und Schwesternhaus war. Jetzt wurde es von den Architekten Arne Vogels und Roland Schmitt zu einem Wohnkleinod umgebaut. Zwei Familien finden in dem sanierten und erweiterten Altbau nun Platz und am Sonntagnachmittag darf man von 15 bis 17 Uhr gerne einmal bei ihnen vorbeischauen. Sehenswert ist da dann auch die Gartenanlage, die von den Landschaftsarchitekten Ammermann und Döhler (Bamberg) gestaltet wurde.287 Projekte in ganz Bayern zeigen die Architektouren in diesem Jahr. Und Architekturinteressierte in Bamberg, Landkreis oder in Oberfranken und den Nachbarstädten der Metropol-Region haben eigentlich nur die Qual der Wahl.