Als die ganze BRD nach Hirschaid schaute: Frauenpower für den Gemeinderat

Frauen in der Kommunalpolitik? Das war zu Beginn der 70er-Jahre in Bayern und im Rest der Bundesrepublik etwas Ungewöhnliches. Umso interessierter schaute die Öffentlichkeit 1972 nach Hirschaid, wo sich gleich 16 Frauen für ein Mandat im Gemeinderat bewarben: auf einer reinen Frauenliste.Klara Wagner (89), eine der Initiatorinnen, blickt zurück und erzählt, welche Entwicklungen dazu führten und mit welchen Schwierigkeiten die "Liste der Frauen Hirschaid" anfangs zu kämpfen hatte.Schülerin (und später Studentin) war in diesem Jahrzehnt Ursula Sowa, Fraktionsvorsitzende der GAL im Bamberger Stadtrat. Für ihre Generation war Emanzipation "keine Sache, um die man kämpfen muss, sondern die man realisiert." Lesen Sie mehr dazu hier