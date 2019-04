Alltagssituation eskaliert in Bamberg: Mann verfolgt Autofahrerin bis zu Tankstelle, beleidigt und schubst sie

Weil eine Frau im Bereich des Berliner Ringes in Bamberg mit ihrem Auto einem Mann womöglich die Vorfahrt nahm, rastete dieser aus und ging die Frau körperlich an.

Gegen 19.15 Uhr am Samstagabend fuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Auto den Berliner Ring in Fahrtrichtung Süden. Im Kreuzungsbereich zur Zeppelinstraße wollte sie an der Ampelanlage wenden, um zur Tankstelle zu fahren, berichtet die Polizei. Dies missfiel offensichtlich einem 68-jährigen Kraftfahrer, der mit seinem Auto auf dem Berliner Ring in Richtung Hallstadt fuhr.

Berliner Ring in Bamberg: Autofahrer verfolgt Frau bis zu Tankstelle

Der Mann folgte der Frau bis zum Tankstellengelände und beleidigte sie mit nicht druckreifen Kraftausdrücken. Schlussendlich packte er sie an der Schulter und schubste sie. Dadurch fiel die Frau zwischen Auto und Zapfsäule. Als die leicht verletzte Geschädigte um Hilfe schrie, eilte ein Angestellter der Tankstelle zu ihr und hielt den Aggressor fest.

Im Rahmen der Aufnahme gab der Mann als Motivation für sein Handeln an, dass ihn die Frau mit ihrem Auto im Kreuzungsbereich geschnitten hatte und er daraufhin voll bremsen musste. Zudem wäre er von ihr durch Zeigen des Mittelfingers beleidigt worden.

Die Polizei Bamberg-Stadt hat nun entsprechende Ermittlungen aufgenommen und wird versuchen, durch umfangreiche Zeugenvernehmungen und Auswertungen von Videoaufzeichnungen, den exakten Tathergang zu klären.