"Albtraum" von Be An Animal

"Das Virus hat alle anstehenden Jobs, die wir bis zum Sommer hätten, ausgelöscht", fasst Schauspielerin und Musikerin Olga Seehafer (Ernst von Leben, Be An Animal) zusammen. Darunter waren mehrere Konzerte, unter anderem bei den Bayerischen Theatertagen, sehr viele Theateraufführungen sowie "ein wichtiger und lukrativer vom Bund für freie darstellende Künste geförderter theaterpädagogischer Job mit Kindern aus dem Jugendzentrum Ost und mehrere Workshops an Schulen".

Seehafer und ihre Künstlerkollegen überbrücken die Zeit "weiterhin künstlerisch arbeitend: Wir unterstützen eine junge Filmemacherin aus Hamburg und komponieren Musik, wir schreiben an neuen Liedern und feilen an unseren bisherigen Musikkompositionen, wir haben bereits drei kleine Live-Konzerte bei Instagram gespielt und ehrlicherweise mussten wir beide den Virus selbst auskurieren, was auch ziemlich viel Energie gekostet hat."

Wenige Tage vor der Krankheitsphase ist Musikvideo "Albtraum" der Band Be An Animal entstanden, mit dem die Künstler nun auf unserer Corona-Bühne auftreten. Dabei handelt es sich um ein "One-Take-Video", also eine ungeschnittene Aufnahme.

Die Künstler freuen sich über jede Unterstützung, "verstehen aber auch, dass in dieser Zeit vermutlich auch viele an sich selbst denken müssen".

Bankverbindung:

Jakob Fischer

Sparkasse Essen

DE18360501050003293883

SPESDE3EXXX

So funktioniert die Corona-Bühne

Was ist die Corona-Bühne? Der FT stellt mit seiner Facebook-Seite und seiner Homepage inFranken.de/corona-bühne den Künstlern eine reichweitenstarke Möglichkeit zur Verfügung, virtuell aufzutreten. Videobeiträge, Fotoserien, Audio-Aufnahmen, Texte und andere Ideen sind willkommen. Die Zuschauer können direkt an den Künstler spenden. Gema-pflichtige Musik ist nicht möglich. Die Beiträge werden von uns geprüft.

Wer kann mitmachen? Das Angebot richtet sich an freischaffende Künstler aus Bamberg und dem Landkreis. Und wie? Die Künstler schicken ihre Beiträge, eine kurze Erklärung zu ihrer Situation und Kontodaten für Spenden per Email an redaktion.bamberg@infranken.de (Stichwort: Corona-Bühne).