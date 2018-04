After-Work-Party des Lions-Club geht in die zweite Runde

Die erste After-Work-Party war eher eine Ersatzlösung: Durch die Absage der Sandkerwa musste auch die "Kerwa auf dem Lions-Deck" ausfallen - die Veranstaltung im Jahr, bei der der Bamberger Lions-Club um Clubmaster Wolfgang Bohrer sonst den Großteil der finanziellen Mittel für die Unterstützung sozialer Projekte generiert. Die Sandkerwa wird es in diesem Sommer wieder geben, aber trotzdem steigt heute, am 19. April, in der Zehntscheune die zweite Auflage der Party:



Herr Bohrer, die erste After-Work-Party fand eher aus der Not heraus statt. Was hat dazu geführt, dass es nun eine Fortsetzung gibt?

Wolfgang Bohrer: Vom Grundsatz her war es so, doch schon in der Vorbereitung ist uns klargeworden, dass wir hier auch eine wunderbare Möglichkeit haben, eine neue und nicht ganz alltägliche Veranstaltung im Bamberger Gesellschaftsleben etablieren zu können. Die Faszination liegt dabei in der gelungenen Kombination von gutem Essen, erlesenen Weinen, Biere von der ältesten Brauerei Bambergers, guter Musik und dem einmaligen historischen Ambiente der über 500 Jahre alten Zehntscheune im Herzen von Bamberg. Das Ganze noch im Kontext mit den Lions-Grundsatz, den Erlös vollständig sozialen Zwecken in Bamberg zuzuführen, macht dieses Event zu einem einmaligen Ereignis. So war es auch nicht überraschend, dass wir für die erste Veranstaltung viele sehr positive Rückmeldungen bekommen haben. Damit war auch klar: Das machen wir wieder!



Welche Projekte werden in diesem Jahr mit den Einnahmen unterstützt?

Der Erlös wird, auch wie schon aus der Veranstaltung im November, im Wesentlichen in die Unterstützung der beiden Jugendprojekte "be a friend" von Chapeau Claque und "ReStart" des Vereins für Jugendhilfe e.V. in Bamberg fließen. Nebenbei werden auch - wie seit vielen Jahren - kleinere Projekte des ISO e.V. sowie der Treffpunkt "Menschen in Not" unterstützt.



Für alle, die beim ersten Mal nicht da waren: Was erwartet die Gäste?

Ich hoffe ein nicht alltägliches Erlebnis, denn für unsere zweite After-Work-Party am 19. April haben wir neben der bekannten Zehntscheune der Klosterbräu auch noch den, heute aktiv genutzten Malzboden der Brauerei mit einbezogen. Von dort hat man einen mal etwas anderen Blick auf das Mühlenviertel an der Regnitz. Am besten einfach ausprobieren!



Die Sandkerwa wird in diesem Sommer wieder stattfinden. Kehrt damit auch Ihre "Kerwa auf dem Lions-Deck" zurück und werden beide Veranstaltungen in Zukunft nebeneinander existieren?

Natürlich! Wir sind alle sehr froh darüber, dass wir wieder unsere "Kerwa auf dem Lions-Deck" durchführen können. Der Lions-Club Bamberg macht das ja schon seit über 30 Jahren sehr erfolgreich und wir sind hier eine feste Institution bei der Kerwa. Die Planungen laufen auch schon an und wir freuen uns sehr auf die Sandkerwa im August. Auch zum zweiten Teil ihrer Frage ein klares Ja. Wir denken, dass wir es schaffen, beide Veranstaltungen mit der gewohnten Performance durchzuführen. Wobei wir uns bewusst auf zwei After-Work-Partys im Jahr beschränken werden, eine im Frühjahr und eine im Herbst.



Das Gespräch führte Jann Weckel.





Infos

Die Lions After-Work-Party findet am heutigen Donnerstag, 19. April, in der Zehntscheune in Bamberg (Klosterbräu) von 17.30 bis 22 Uhr statt. Der Eintritt kostet sechs Euro.