Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag die Holzverschalungen, die zur Einsturzsicherung des Gebäudes in der Oberen Sandstraße 20 in Bamberg angebracht worden waren, massiv mit brauner, schwarzer und silberner Lackfarbe besprüht.

Kriminalpolizei Bamberg ermittelt zu Schmierereien in der Sandstraße

"Da unter anderem auch politisch motivierte Äußerungen unter den Sprüchen waren, erfolgt die weitere Sachbearbeitung durch die Kriminalpolizei", heißt es in der Polizeimeldung. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 300 Euro.

"Sandkerwa ist Mord"

Neben der Verunglimpfung einer Partei und der Staatsmacht fragte der unbekannte Sprüher: "Wem gehört die Stadt?" und verlautbarte: "Sandkerwa ist Mord".

Die Einsturzgefahr des Gebäudes in der Sandstraße, die Hintergrundgeschichte um die untätige Eigentümerfirma, die eiligen Absicherungsmaßnahmen des Technischen Hilfswerks und die Engstelle bei der Sandkerwa sind Tagesgespräch in Bamberg.

Was die Schmierereien angeht, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben dazu machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 0951/9129-490 entgegen. szs