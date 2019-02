AEO Bamberg sucht Gewaltschutzkoordinatoren

Die Situation eskaliert schnell in jener Nacht am 11. Dezember 2018 in der Ankereinrichtung Oberfranken (AEO): Laut Polizei ist es nach einer Ruhestörung zum Übergriff von Geflüchteten gegen Sicherheitsmitarbeiter gekommen. Mehrere Bewohner des Ankerzentrums verbarrikadieren sich anschließend in dem Gebäude. Die Polizei trifft ein. Es fliegen Pflastersteine. Zwischenzeitlich bricht Feuer aus. Die Einsatzleitung fordert Verstärkung an, das Gebäude wird umstellt. Elf Menschen werden verletzt. Gegen vier Eritreer ergeht Haftbefehl. Die Verhandlung steht noch aus.

Einen Monat später wird von der Regierung von Oberfranken eine Stelle ausgeschrieben. Gesucht werden "Gewaltschutzkoordinatoren (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt" - einer vor Ort im Ankerzentrum und ein weiterer, der die Gewaltprävention von der Bezirkshauptstadt Bayreuth aus steuern soll. Eine Reaktion auf den Gewaltausbruch? "Einen Zusammenhang mit den Vorkommnissen vom 11. Dezember 2018 gibt es nicht", heißt es auf Nachfrage von Martin Steiner, Sprecher der Regierung von Oberfranken.

Die Gewaltschutzkoordinatoren seien eine Weiterentwicklung der im Jahr 2015 gestarteten Bundesinitiative "Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt in Flüchtlingsunterkünften", die sich laut Steiner bewährt habe und mit dem Jahr 2018 endete. Der Freistaat Bayern weitet die Initiative nun auf allgemeine Gewaltprävention aus und finanziert die Stellen künftig selbst. Die Ausschreibungen richten sich an Diplom-Sozialpädagogen mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung, hoher interkultureller Kompetenz und Belastbarkeit. Die Koordinatoren sollen das Schutzkonzept ausbauen und als Ansprechpartner für AEO-Bewohner wie auch für Sicherheitsmitarbeiter dienen. So sind sie unter anderem für Beratungsangebote, den Ausbau von Beschäftigungsmöglichkeiten, Erstorientierungskurse und die Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen zuständig. Diese Maßnahmen sollen das Gewaltpotenzial minimieren.

Aber ändern die Maßnahmen etwas an dem Grundproblem, dass Menschen teils ohne Bleibeperspektive auf engem Raum zusammen leben und dadurch fast zwangsweise Konflikte entstehen? Von den momentan 1389 Asylbewerbern, die in der Bamberger AEO leben, stammen 268 aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, haben also keine Bleibeperspektive.

"Das hier ist wie das Ende der Welt für uns", sagte ein 28-jähriger Iraner bei einer Demonstration verschiedener Helferkreise vor dem Ankerzentrum im August. "Hier werden alle Zukunftsaussichten hoffnungslos." Er berichtete von Familien in Zimmern mit 16 Insassen, Schlangen vor den Toiletten und der Taschengeldausgabe sowie nicht genügend Kinderbetreuung. "Hier sind Architekten und Ingenieure, aber niemand fragt danach." Die Perspektivlosigkeit mache krank.

Kritik von links und rechts

Ulrike Tontsch vom Verein "Freund statt fremd" sagte, dass das Zusammenleben auf engstem Raum besonders für Kinder und Familien ein echtes Problem sei und Integration verhindert werde. "Die Massenunterkünfte führen auch dazu, dass die Bewohner von der Bevölkerung als bedrohliche Masse wahrgenommen werden", sagte Mirjam Elsel, die im Dekanat Bamberg für Flüchtlingsarbeit zuständig ist.

Das System Ankerzentren wird von links wie von rechts kritisiert. Ulla Jelpke, Bundestagsabgeordnete der Linken, äußerte sich nach dem Vorfall im Dezember mit den Worten: "Diese Lager produzieren Konflikte und Gewalt und gehören abgeschafft." Ähnlich äußert sich auf Nachfrage auch Jan Schiffers, Landtagsabgeordneter der AfD aus dem Stimmbezirk Bamberg-Stadt: "Die Probleme sind sicher auch der Wohnsituation geschuldet. Viele Personen auf engem Raum, das führt zu Konflikten." Schiffers hatte sich in einem Facebook-Post direkt auf die Stellenausschreibung des Gewaltschutzkoordinators bezogen. Er sei entsetzt gewesen, als er die Anzeige las. "Da sind Jobs entstanden, die gab es früher nicht", sagte er - und schließt einen Bogen zum Beginn der Migrationsbewegung im Jahr 2015. Da habe es Stimmen gegeben, die behaupteten, dass durch Einwanderung neue Arbeitsplätze entstünden. Schiffers hege jedenfalls große Zweifel daran, dass die Situation im Ankerzentrum durch die neu geschaffenen Stellen zu entschärfen sei.

Die Regierung von Oberfranken schätzt die Lage indes ganz anders ein: "Die AEO hat kein spezifisches Gewaltproblem. Die Atmosphäre in der Einrichtung ist insgesamt eher entspannt." Das Ankerzentrum sei von der Größe mit einem Dorf zu vergleichen. "Hier wie dort kommt es zu Gewalt und alkoholbedingten Konflikten", sagt Regierungssprecher Steiner.

Er räumt aber ein: "Hinzu kommen enttäuschte Hoffnungen, das Leben in einem fremden Land und der Verlust sozialer Kontakte." Einen negativen Einfluss auf integrationswillige Asylbewerber mit Hoffnung auf Anerkennung sehe er nicht.

Über die Anzahl der bisher eingegangenen Bewerbungen auf die Stelle will die Regierung während des laufenden Verfahrens keine Angaben machen.