Adventskalender: Sandkasten hat überdauert

Rege Bautätigkeit herrschte im Bamberger Osten, als Hans Tillig zu Beginn der 1960er-Jahre diese Bild schoss. Drei Kräne gleichzeitig waren in der Weißenburger Straße im Einsatz und ließen Häuser wortwörtlich in die Höhe wachsen. In dieser Zeit entstand viel Wohnraum, der natürlich vor allem für junge Familien interessant war. Deshalb durften Gelegenheiten nicht fehlen, dass sich Kinder betätigen konnten. Damals wurde für diesen Zweck bereits ein größerer Sandkasten als ausreichend erachtet.

+1 Bild