Adventskalender: Geranien sind verschwunden

Na gut, es hat sich schon etwas mehr verändert, als die blumige Verzierung am Brückengeländer, die Anfang der 1960er Jahre noch angebracht war, als Hans Tillig diesen Blick durch das Mühlenviertel auf das Alte Rathaus festhielt. Inzwischen wurden fast alle historischen Gebäude in diesem Bereich einer Frischzellenkur unterzogen, was allein schon an den deutlich helleren Sandsteinen zu erkennen ist.

+1 Bild