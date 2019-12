Adventskalender: Eine steinerne Erinnerung

Troppau, so hieß die Landeshauptstadt von Sudetenschlesien. Heute liegt sie in Tschechien und heißt Opava. Unter den rund 15 000 Menschen, die 1945/1946 durch Flucht und Vertreibung nach Bamberg kamen, waren viele aus Troppau und Umgebung. Einige gründeten 1958 die Heimatkreisgemeinschaft Troppau, Sitz Bamberg. 1964 wurde ein Gedenkstein am Troppauplatz aufgestellt für die Patenschaft, die Bamberg 1958 für Troppau übernahm. Gestaltet wurde die Stele von dem schlesischen Bildhauer Engelbert Kaps, finanziert von ehemaligen Troppauern. Hans Tillig hat den Gedenkstein damals zusammen mit dem von der Joseph-Stiftung neu errichteten Scheibenhochhaus aufgenommen, das mit zweigeschossigen Mietwohnungen aufwartete (nicht im Bildband zu finden).

+1 Bild