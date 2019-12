Adventskalender: Die Stadt Bamberg im Wandel

Aus der Mitte der 1960er Jahre datiert die Fotografie von Hans Tillig, geschossen von einem Hochhaus in der Hegelstraße. Zu sehen sind die Kantstraße im Vordergrund, links die Feldkirchenstraße und parallel zur Kantstraße weiter hinten verlaufend die Memmelsdorfer Straße. Fast noch ganz allein auf weiter Flur befindet sich hier das neu gebaute Dientzenhofer-Gymnasium, das just in dieser Zeit im Jahr 1966 gegründet wurde.

