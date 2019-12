Adventskalender: Die Magie der Leuchtreklame

Ob Hans Tillig sich gerne neue Schuhe gekauft hat? Wir wissen es nicht. Die Motivation für den Hobbyfotografen, diese Straßenszene an der Kreuzung Königsstraße/Luitpoldstraße im Jahr 1960 aufzunehmen, rührte aber sicher vor allem von dem hell erleuchteten Schaufenster und der grazilen Leuchtreklame des damaligen Schuhgeschäfts. Interessantes Detail am Rande: In dem Blechhäuschen stand früher ein Polizist, der die Ampelanlage manuell bediente und auch über einen Lautsprecher die Verkehrsteilnehmer direkt ansprechen konnte.

