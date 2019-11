Bamberg vor 1 Stunde

Denkmalschutz

Adios Calimeros? Was wird aus dem Bamberger Lokal und dem Gebäude?

Eine Immobilien-Anzeige der Sparkasse sorgt für Kritik: Darin wird das Steinerne Haus in der Langen Straße 8 mit der Möglichkeit auf Teilabriss beworben. Was wird aus dem Baudenkmal? Was wird aus dem beliebten Lokal?