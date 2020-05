Abituraufgaben geklaut: Einbruch in Bamberger Gymnasium - kurz vor Prüfung

In wenigen Tagen soll das Deutsch-Abitur in Bayern stattfinden. Am Kaiser-Heinrich-Gymnasium in Bamberg sollte das wohl verhindert werden: Unbekannte brachen zwischen Donnerstag und Sonntag (14. -17. Mai 2020) in die Schule in der Altenburger Straße ein, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet.

Dort brachen die Täter einen Tresor auf und stahlen daraus Schulunterlagen. Nach übereinstimmenden Medienberichten handelte es sich um Aufgaben für das Deutsch-Abitur. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Abituraufgaben gestohlen: Alle bayerischen Abiturienten bekommen neue Aufgaben

Weitreichender sind dagegen die Folgen für die bayerischen Abiturienten: Da die entwendeten Aufgaben nun nicht mehr benutzt werden können, bekommen alle Abiturienten in Bayern neue Aufgaben. Kultusminister Michael Piazolo von den Freien Wählern beruhigt die Abiturienten: Die Abiturprüfung werde mit den für solche Fälle vorbereiteten Ersatzaufgaben an den geplanten Terminen stattfinden.

Das Deutsch-Abitur findet am 20. Mai 2020 statt. Ob auch Aufgaben anderer Fächer betroffen sind, wird noch von der Polizei geprüft.

Wer zwischen dem 14. und 20. Mai 2020 etwas Verdächtiges im Umfeld des Gymnasiums gesehen hat, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.