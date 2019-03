Abich fest in Narrenhand

Das ganze Dorf war fest in Narrenhand. Von überall her klang es fröhlich "Abich Helau", als der Faschingsumzug durch die Straßen zog. Klein aber fein ist der Abicher Gaudiwurm am Faschingsdienstag für viele Gäste aus Nah und Fern ein Höhepunkt der der fünften Jahreszeit. Da störten Regen und Wind die Faschings-Freaks überhaupt nicht. Die Stimmung war ungetrübt und ausgelassen.

Der gemeindliche Faschingswagen machte den Anfang. Pfarrer Reinhold Braun und Bürgermeister Bruno Kellner hatten sich weibliche Unterstützung gesucht für die schwierigen Aufgaben des Krapfen-Verteilens und beim Getränke-Ausschank.

Die Ebinger werden sich gefreut haben, dass ihre ausgezeichnete Bücherei jetzt ins Rattelsdorfer Rathaus zieht. Originell kostümier begleiteten Musiker der Ebinger Blaskapelle den Zug mit fetziger Musik. Traditionsgemäß ist die Mädchengarde aus Zapfendorf jedes Jahr im Zug vertreten. Heuer traten die Girls zum ersten Mal mit passenden roten Regenschirmen auf.

Ein Heimspiel hatte der Ebinger Pfeifenclub mit seinen bedrohten Arten auf dem Faschingswagen. Das von ihm initiierte Volksbegehren zur Rettung der Roten war leider schon vorbei - nur vom 2. März bis 3. März konnte man unterschreiben. Etwas mehr Zeit bis zum Umzug der Ärzte von Rattelsdorf nach Ebing verkündete der "Abicher Gaudiwong". Im April ziehen die Ärzte in das neue Ärztehaus mit Apotheke und Selbstbedienungsfiliale einer Bank.

Lokale Themen Trumpf

Den Fasching im Blut haben die Mitglieder des Stammtisches Spaßvögel. Sie erinnerten an ihr beliebtes Oktoberfest und wollten das 333-jährige Bestehen des Steinernen Hauses feiern. Der heutige Landgasthof Drei Kronen soll das erste aus Stein gebaute Haus in Ebing gewesen sein.

Jubiläum feiert auch die Spielvereinigung Germania Ebing. Sie wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. "90 Jahre geilster Verein" verkündeten die Fußballer auf ihrem Wagen. Kämpferisch warnten sie potenzielle Gegner vor ihrer Stärke. Mit viel Humor sah der Stammtisch "Sprich leise" den abgesägten Christbaum in Zapfendorf. Durch die Christbaumsägerinnen gab es heuer eben keinen Christbaum.

Mit viel Humor trotzten auch die Kleinsten dem Wetter. In phantasievollen Kostümen erklärten Kindergarten, Kinderkrippe und die Krabbelgruppe, dass der närrische Nachwuchs schon in den Startlöchern steht. Schon Pflicht ist es für die Blaskapelle, dass sie zum Abschluss des Zuges am Marktplatz die Ebinger Nationalhymne "Lustig ist das Zigeunerleben" spielt. Hier war dann die Stimmung auf dem Höhepunkt. Für die Kinder ging es gleich weiter. Sie konnten sich beim Kinderfasching im Sportheim richtig austoben.