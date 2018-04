Abendmahl für evangelische Ehepartner: Bamberger Erzbischof Schick unterstützt Kritik

Beschluss der deutschen Bischofskonferenz





Schick: "Ökumene ist in einem guten Zustand."





Fragen an Mitarbeiter des Papste



Im Streit in der katholischen Kirche in Deutschland über das Abendmahl für evangelische Ehepartner hat der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick den Brief von sieben Bischöfen an den Vatikan verteidigt. "Es war kein Brandbrief und kein Verweigerungsbrief, dem es darum geht zu verhindern, dass evangelische Christen in konfessionsverschiedenen Ehen zur Kommunion gehen dürfen", sagte Schick dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag). Vielmehr sei er mit einigen Bischöfen der Ansicht, "dass Antworten aus Rom auf einige Fragen grundsätzlicher Art für uns alle wichtig wären".In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass sich sieben Bischöfe unter Führung des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki mit einem Brief an den Vatikan gewandt hatten. Darin zweifeln sie die Rechtmäßigkeit des Zugangs von protestantischen Ehepartnern zur Kommunion an.Ende Februar hatte die katholische deutsche Bischofskonferenz beschlossen, eine pastorale Handreichung für das Abendmahl von Ehepaaren unterschiedlicher Konfession auf den Weg zu bringen.Schick betonte, der Brief der Bischöfe sei nicht unsolidarisch. Es gehe um die Frage, wie weit die Kompetenzen einer Bischofskonferenz in Angelegenheiten reichten, die die ganze Kirche betreffen, und darum, wer die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils und das Kirchenrecht verbindlich interpretieren könne.Der Bamberger Erzbischof betonte zugleich, die Ökumene sei in einem guten Zustand und auf einem guten Weg. "Die Einheit der Kirche ist mir ein wichtiges Anliegen, wie könnte es auch anders sein?"Schick bestritt auch, dass er den Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, mit dem Brief übergangen habe. "Es ist ein vertraulicher Brief mit Fragen an Mitarbeiter des Papstes in Rom, dem die Einheit im Glauben, der Verkündigung, der Liturgie und der Disziplin aufgetragen ist", sagte der Bamberger Erzbischof."Nach meinem Kenntnisstand sollte der Vorsitzende zeitgleich informiert werden." Der "Kölner Stadt-Anzeiger" schrieb weiter, nach Informationen der Zeitung habe Woelki Marx einen Tag nach der Absendung über das Schreiben an den Vatikan informiert.