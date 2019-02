Abbamania in Bamberg: Ganz nah dran am Original

Seit "Abba" im Frühjahr 2018 bekanntgaben, dass sie nach gut 35-jähriger Pause zwei brandneue Songs ("I Still Have Faith In You", "Don't Shut Me Down") zusammen aufnehmen, sind die Fans nicht mehr zu halten. Das "Abba"-Fieber flammte erneut auf. "Mamma Mia - Here we go again" lief erfolgreich in den deutschen Kinos und Weltstar Cher veröffentlichte im September "Dancing Queen", ein neues Album voller "Abba"-Hits. Nun kehrt auch die größte "Abba"-Tribute-Show - "Abbamania The Show" - zurück nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Sie nimmt die Zuschauer auf ihrer Gold-Tour ab März 2019 mit auf eine Zeitreise in die schillernde Pop-Ära der 70er Jahre. Am Mittwoch, 13. März, um 20 Uhr gastiert die aufwendige Produktion in der Brose-Arena in Bamberg.

Die größten Hits erklingen

"Abbamania The Show" zelebriert laut Veranstalterangaben die größten Hits der schwedischen Pop-Ikonen auf authentische und detailgetreue Weise in mitreißenden Performances - und dies seit weit mehr als einem Jahrzehnt. Bei einem Casting in Stockholm kürten Camilla Dahlin und Katja Nord, die seit über zehn Jahren die Aushängeschilder und Frontsängerinnen der Show waren, die nächste Generation der "Abba"-Coverstimmen: Cecilia Blomberg ("Agnetha") und Maria Höglund ("Annifrid") werden ihre Nachfolgerinnen und die neuen Stars der Show. Dahlin und Nord bleiben der Show allerdings hinter den Kulissen treu und agieren auch weiterhin als musikalische Leiter.

Das ganz besondere "Abba"-Feeling lebt in der Show auch so richtig auf, wenn Originalmusiker und Saxophonist Ulf Andersson den Hit "I do I do I do I do" schmettert. Mit über 30 Musikern, darunter die zehnköpfige Band "Waterloo" und das renommierte London-Symphonic-Rock-Orchestra, ist den Angaben zufolge die größte Tribute-Show-Produktion, die europa- und weltweit auf Tournee geht und mittlerweile schon über eine Million Besucher zählt.

Auch Janne Schaffer, enger "Abba"-Vertrauter und Gitarrist, der schon 1972 mit den Originalen auf Tour ging, wird in diesem Jahr wieder mit "Abbamania The Show" touren. Vor fast 40 Jahren - 1979 - gingen "Abba" auf ihre zweite Welttournee in Kanada, Amerika und Europa, mittlerweile hat die Formation von "Abbamania The Show" weitaus mehr Konzerte weltweit gegeben als ihre großen Vorbilder. Die Show zollt seit mehr als einer Dekade voller Liebe zum Detail Tribut an die schwedischen Weltstars, die mit über 380 Millionen verkauften Platten weltweit zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten gehören.

Karten-Verlosung

Drei infranken.de-Nutzer können jeweils zwei Eintrittskarten für "Abbamania" am 13. März in der Bamberger Brose-Arena gewinnen. Wer teilnehmen möchte, muss einfach nur eine Mail mit Vor-, Nachname und Wohnort sowie dem Betreff "Abbamania" bis zum 6. März an leserreporter@infranken.de schicken. Die Gewinner werden informiert.

Karten für das Gastpiel in der Brose-Arena gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in allen gängigen Vorverkaufssystemen, telefonisch unter der Hotline 0951-23837, oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de.