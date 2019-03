A73: Auffahrunfall am Stauende - Rechte Spur blockiert

Am Freitagnachmittag hat sich laut Polizei bei Breitengüßbach auf der A73 Richtung Suhl ein Unfall ereignet.

Bei einer Baustelle auf der A73 bei Breitengüßbach ist ein Autofahrer in das Stauende gefahren. An dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt. Zwei Kinder werden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die rechte Spur ist noch blockiert. Ein Abschleppdienst ist vor Ort. Aktuell staut sich der Verkehr etwa zwei Kilometer zurück.

