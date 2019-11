77-Jährige wegen Brandstiftung angeklagt

Anfang des Jahres erschütterte eine Serie von Bränden die Bewohner der Schlesienstraße im Memmelsdorfer Gemeindeteil Lichteneiche. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses waren für mehrere Wochen obdachlos geworden. Die Polizei hat eine 77-Jährige verhaftet, die für die Brandstiftung verantwortlich sein soll. Der Prozess gegen die Frau beginnt nun am Landgericht in Bamberg. Allerdings soll die Senioren schuldunfähig sein. Seit ihrer Verhaftung ist sie in einer Klinik untergebracht.

