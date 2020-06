500 Demonstranten setzen auf dem Bamberger Maxplatz ein Zeichen gegen Rassismus

"An wen sollen wir uns wenden, wenn die Polizei uns bedroht?", ruft David mit starker Stimme ins Mikrofon. Der Geflüchtete blickt auf einen Maxplatz mit 500 zumeist jungen Menschen, welche schwarz gekleidet mit Schirmen und Schildern dem Regen trotzen. "Black lives matter" - Schwarze Leben zählen - steht darauf geschrieben. Oder auch "Schweigen ist scheiße - Reden ist Gold". "Rassismus ist ein Virus", hält er fest.

Nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd durch einen Polizisten gingen in den USA sowie in vielen anderen Ländern Millionen Menschen auf die Straße, um gegen Polizeigewalt und strukturellen Rassismus zu protestieren. In Bamberg organisierte das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" die Kundgebung.

Auch wenn David schon viele Schikanen und Verhaftungen durch die Polizei erlebt habe, lasse er sich nicht unterkriegen: "Der Regenbogen hat viele Farben. Da darf keine fehlen!", fordert er die Anerkennung aller Menschen in einer Gesellschaft, unabhängig von der Hautfarbe. "Nieder mit der Diskriminierung! Nieder mit dem Rassismus!", ruft er und die Demo antwortet im Chor.

"Die Debatte kommt nur deshalb hier an, weil in den USA eine Revolte gestartet wurde", meint die Rednerin Lea. Als Teil der Community will sie aber auch auf rassistische Denkmuster aufmerksam machen: wenn eine weiße Person zu ihr sage, sie sei kein Rassist, entgegne sie: "In deinem Kopf ist auch Rassismus. Es geht gar nicht anders, wenn du in diesem Land aufgewachsen bist." Sie fordert die Menschen auf, immer wieder die eigene Sichtweise zu überdenken und bei neuen Bekanntschaften mit Menschen aus anderen Kulturen den Menschen dahinter kennenzulernen.

Stichwort Menschsein: Ibo Mohamed stammt aus Syrien und fragt sich, wie er Rassismus verhindern könne: Solle er seinen Bart schneiden und anfangen, Fränkisch zu sprechen? "Ich will ich sein!", ruft er. Sein Gedankenspiel: Jeder andere Mensch könnte auch in Syrien geboren sein und er in Deutschland. Mit einem "Ich will einfach nur Mensch sein. Also respektiert mich bitte als Mensch!", beendet er seine Rede und bekommt viel Applaus.

"Niemanden interessiert es, wenn schwarze Menschen für einen Hungerlohn auf den Feldern schuften oder zur Prostitution gezwungen werden", macht Giulia, eine Studentin aus Italien deutlich.

Sie möchte als privilegierte weiße Frau nicht für sich sprechen, sondern den diskriminierten Menschen, viele davon Geflüchtete, eine Stimme geben. Sie erzählt von den Attacken gegen schwarze Menschen in Italien. "Wir schaffen vor Ort Umstände, vor denen diese Menschen flüchten", hält sie mit Blick auf die Maßnahmen der EU-Politik fest.

Mitra Sharifi Neystanak will eine Gesellschaft ohne Platz für Rassismus. "Wir brauchen mehr staatliche Ressourcen für die Unterstützung von Bildungsarbeit und interkulturelle Begegnungsstätten", betont die Erste Vorsitzende des Migranten- und Integrationsbeirats der Stadt Bamberg. Das schließe auch die Schaffung einer Antidiskriminierungsstelle vor Ort mit ein. In Bezug auf den Alltag sei es wichtig, dass "nicht geschwiegen wird, wenn rassistisch gesprochen oder gehandelt wird".

Der Redner Larry schildert seine Erlebnisse mit der Polizei in Deutschland und wie er sich kriminalisiert fühle. Politik und Gesellschaft müssen dem endlich ein Ende setzen, denn: "Am Ende des Tages möchte ich wieder atmen können."