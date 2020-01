32-Jähriger lässt sich in Bamberger Kirche einsperren um zu klauen - scheitert aber an Tür

In der Nacht auf Donnerstag (2. Januar 2020) hat sich ein 32-jähriger Mann in einer Bamberger Kirche einsperren lassen, um sakrale Wertgegenstände zu klauen. Doch der Plan des 32-Jährigen war offenbar "nicht bis zum Ende durchdacht und so landete er letztlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft", wie die Polizei berichtet.

Gegen 0.20 Uhr hörte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ein verdächtiges Klopfen aus der Martinskirche - mitten in der Bamberger Innenstadt. Daraufhin verständigte der Mann die Polizei. Nachdem eine Streife an der Kirche eintraf, öffneten die Beamten zusammen mit einem Verantwortlichen der Kirche die massive Tür.

Mann hatte nicht bedacht, wie er wieder herauskommt

Auf der Suche nach dem Lärmverursacher entdeckten sie schnell den 32-jährigen Bamberger. Der Mann hatte sich nach eigenen Angaben am Vorabend in der Kirche einschließen lassen. "Im Schutz der Dunkelheit wollte er wertvolle sakrale Gegenstände erbeuten und unbemerkt flüchten. Hierbei scheiterte er jedoch an den massiven Türen der Kirche", wie die Polizei mitteilt. Der Mann hatte "wohl nicht darüber nachgedacht, wie er wieder herauskommt."