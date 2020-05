Bamberg will bei der Mobilität nicht länger festgefahren bleiben. Manches ändert sich, weil der Gesetzgeber im Bund es so beschlossen hat. Andere Maßnahmen strebt das neue rot-grüne Bündnis im Stadtrat an. 20 Gründe, warum Radfahrer Rückenwind spüren werden. Die Stadt Bamberg weist darauf hin, ...