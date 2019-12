Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Oberthulba

Zwei Schwerverletzte und zwei Fahrzeuge Schrott, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Staatsstraße 2291 bei Oberthulba. Es war kurz nach 17 Uhr, als ein aus Richtung Autobahn kommender Pkw-Fahrer nach links in die Hammelburger Straße in Oberthulba abbiegen wollte. Allerdings hatte er dabei nicht auf den Gegenverkehr geachtet, der Vorfahrt hatte. Auf dem rechten Fahrstreifen der Staatsstraße 2291 kam es zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Pkw, das Unfall verursachende Fahrzeug drehte sich dabei und touchierte einen an der Einmündung vorschriftsmäßig wartenden Lieferwagen. Der geradeaus fahrende Pkw, der ebenfalls nur mit dem Fahrer besetzt war, geriet durch den Zusammenprall im Frontbereich in Brand. Ersthelfer waren noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr vor Ort und konnten den Entstehungsbrand mit einem Pulverlöscher eindämmen, so dass die alarmierte Wehr aus Oberthulba nicht mehr eingreifen musste. Sie sperrte die Staatsstraße einseitig und regelte den vorbeifließenden Feierabendverkehr an der Unfallstelle. Die beiden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Fahrer kamen in umliegende Krankenhäuser. Die wegen des Brandes ebenfalls alarmierten Feuerwehren aus Hassenbach und Schlimpfhof brauchten nicht mehr ausrückten, da laut Polizei die Ersthelfer vorbildlich handelten. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden von über zehntausend Euro, am Kleinlaster entstand nur geringer Sachschaden. Der Verkehr wurde für fast eine Stunde einspurig durch die Feuerwehr Oberthulba an der Unfallstelle vorbeigelotst.