Oehrberg und Obererthal: Zwei Orte, eine Theatergruppe

Nach zehn Jahren Pause tritt die Theatergruppe Obererthal wieder in Aktion. Und zwar mit dem Schwank in drei Akten "Die Erbtante aus Afrika" von Erich Koch und mit Schauspielern aus Oehrberg. Dieses Stück sollte vor zehn Jahren bereits aufgeführt werden. Aufgrund fehlender Akteure schlief das Theaterspielen jedoch ein. Just als einige ortsansässige Vereine wünschten, dass die Requisiten aus der Gefrieranlage weggeräumt werden sollten, beschlossen die Geschwister Matthias Kober aus Oehrberg und Christine Rüsse, einmal zusammen Theater spielen zu wollen. Regisseurin Sieglinde Brust, seit der Gründung der Theatergruppe 1984 dabei, ist eine gebürtige Oehrbergerin. So kam es, dass die Theatergruppe Obererthal wieder zum Leben erweckt wurde.

Seit Oktober sind die 14 Akteure, darunter drei Oehrberger, gefordert. Zunächst mit Leseproben, seit Januar wird auf der Bühne geprobt. Zum Ende hin treffen sich die Laienschauspieler jetzt zweimal wöchentlich.

Wird am Ende noch alles Bongo, Bongo? Das ist die Frage, die jedoch erst bei der Aufführung beantwortet wird. Kurt ist ein Schlawiner, der seiner Erbtante in Afrika schon viel Geld abgeschwindelt hat. Er hat seine Frau sterben lassen, die Töchter heiraten und sie unmittelbar vor der Geburt stehen lassen, nichts ist ihm heilig und er ist um keine Ausrede verlegen, um an Geld zu kommen. Natürlich kommt es, wie es kommen muss. Die Erbtante kommt unvermittelt aus Afrika zurück und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Für die Aufführungen in Oehrberg am Samstag und Sonntag, 30. und 31. März, in der Alten Schule ist noch eine begrenzte Anzahl von Karten erhältlich. Die Aufführungen beginnen jeweils um 19 Uhr. Die Vorstellungen in Obererthal im Musikheim sind am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, sowie am Samstag, 13. April, ebenfalls um 19 Uhr. Karten hierfür sind im Gasthaus Brust in Obererthal erhältlich.