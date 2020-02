Zwei neue Experten für Urologie und Gastroenterologie

Zwei neue ausgewiesene Experten der Urologie und Gastroenterologie stehen ab sofort im MVZ St. Elisabeth Bad Kissingen für Patienten zur Verfügung: Mit Zhenghua Guan und Ulrich Zittel konnte das Medizinische Versorgungszentrum Bad Kissingen zwei Spezialisten gewinnen, die nun ein umfangreiches Spektrum an ambulanter Diagnostik und Therapie anbieten, teilt das MVZ mit.

Der Facharzt für Urologie Zhenghua Guan, gebürtig aus Beijing, studierte Humanmedizin in Göttingen und arbeitete anschließend als Assistenzarzt für Urologie in Wilhelmshaven. Seit 2009 trägt er den Facharzttitel. "Meine Behandlungsschwerpunkte liegen in der Endo-Urologie und Chemotherapie für urologische Krebserkrankungen. Da ich bereits seit 2015 in ambulanten Einrichtungen tätig war, freue ich mich nun sehr, auch für Patienten aus der Region rund um Bad Kissingen Ansprechpartner sein zu dürfen", so Zhenghua Guan. Neben der umfangreichen Diagnostik und Therapie im MVZ Bad Kissingen steht Patienten bei Bedarf auch eine stationäre Versorgung durch die Helios-Klinik Bad Kissingen zur Verfügung. "Da ich in der Klinik als Belegarzt tätig bin, kann ich hier Medizin aus einer Hand anbieten."

Mit Ulrich Zittel gewinnt das Medizinische Versorgungszentrum zudem einen versierten Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie. Er studierte Medizin in Mainz und war unter anderem als Oberarzt im Kreiskrankenhaus Lohr tätig. Ab 2003 betrieb er eine eigene gastroenterologische Schwerpunktpraxis, die 2011 in ein MVZ überführt wurde. Dort war Ulrich Zittel als stellvertretender Leiter tätig. Ab 2018 war er als Leitender Oberarzt in der Gastroenterologie und Pulmologie des Rotkreuz-Krankenhauses in Wertheim tätig. "Ich stehe Patienten bei sämtlichen Beschwerden im Verdauungstrakt und an den Gefäßen zur Seite. Dazu biete ich unter anderem Ultraschalluntersuchungen im Bauchbereich und den Gefäßen, am Hals und an der Schilddrüse an. Darüber hinaus führe ich Magen- und Darmspiegelungen sowie Vorsorgeuntersuchungen bei Darmkrebs durch", erläutert der Facharzt.

Das MVZ Bad Kissingen ist unter Tel.: 0971/ 805 60 01 zu erreichen. Infos gibt es im Internet unter unter www.helios-gesundheit.de/ambulant/bad-kissingen-st-elisabeth-fachaerzte.