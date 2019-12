Zwei bayerische Titel für Friseure

Die neuen Bayerischen Meister, Lisa Möhres und Laila Hallab aus Bad Kissingen, räumten im letzten Jahr die Titel noch bei den Lehrlingen ab und lagen nun bereits bei den Senioren ganz vorne. So arrangierten Claudia und Hans-Knut Thoma eine Siegerparty in ihrem Salon in Bad Kissingen, denn schließlich kamen beide Meisterfriseurinnen ihrem Hause.

In einer Live-Show präsentierten die Beiden an zwei Modellen ihre handwerkliche Perfektion und ihr Gefühl für modische Frisuren. Die dargebotenen Arbeiten waren ein ästhetisches Highlight und passten sich in die Atmosphäre der Siegesparty ein. "Wir sind sehr stolz, dass wir die Bad Kissinger Farben so überzeugend vertreten konnten", meinten die Beiden und freuten sich über die schöne Siegesfeier, heißt es in der Pressemitteilung des Salons.