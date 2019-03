"Zum Glück": Ein Konzert mit Clemens Bittlinger und Anselm Grün

"Zum Glück ...": Wie kommt man dahin - wie wird man glücklich oder wie kann man das Glück in seinem eigenen Leben entdecken? Um diese Frage kreisen die Texte, Lieder und Gedanken des Konzertes mit Pater Anselm Grün und Liedermacher Clemens Bittlinger am Donnerstag, 21. März, in der Erlöserkirche. In einer Spaßgesellschaft, in der scheinbar eine Comedysendung die andere jagt und manche Comedians mit ihren Späßen ganze Fußballstadien füllen, drängt sich die Frage auf: Was haben Spaß und Glück miteinander zu tun? Ist Spaß und Glück dasselbe oder begibt man sich "zum Glück" auf ganz andere Spuren? Auf einer musikalischen Entdeckungsreise wird dieser Frage nachgegangen.

Pater Anselm Grün war jahrzehntelang der Schatzmeister (Cellerar) des Benediktinerklosters Münsterschwarzach und hat zum Thema "Geld und Glück" seine ganz eigenen Ansichten. Mit über 300 Veröffentlichungen, die zum Teil in bis zu 30 Sprachen übersetzt wurden und einer Gesamtauflage von 14 Millionen Bücher, ist er der meist verbreitete Autor spiritueller Bücher im deutschsprachigen Raum. Clemens Bittlinger, Pfarrer, Bestseller-Autor, Kolumnist, ist vor allem eines: Liedermacher. Über 3000 Konzerte in den vergangenen drei Jahrzehnten, 27 veröffentlichte CDs mit einer Gesamtauflage von rund 300 000 verkauften Exemplaren machen diesen Singer-Songwriter zu einem der erfolgreichsten Interpreten seines Genres. Längst haben einige seiner Lieder den Weg ins Liedgut der Kirchengemeinden gefunden. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im Odenwald.

Mit Pater Anselm Grün und Clemens Bittlinger begegnen sich zwei alte Freunde und lassen andere teilhaben an ihrer Freude, gemeinsam ein Konzert zu gestalten. Das Konzert findet am Donnerstag, 21. März, um 19.30 Uhr in der Erlöserkirche statt. Karten gibt es im Modehaus Ludewig und in der Tourist-Info im Arkadenbau Bad Kissingen. red