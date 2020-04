Bad Kissingen vor 2 Stunden

Gedenken

Zum 75 Jahrestag der Befreiung des KZ Dachau: Das qualvollste Jahr des Gleb Rahr

Vor 75 Jahren befreiten die Amerikaner das KZ Dachau. Einer der Überlebenden war Gleb Rahr. In den Wirren nach dem Krieg verschlug es den Exilrussen an die russisch-orthodoxe Kirche in Bad Kissingen - der Beginn einer lebenslangen Verbundenheit.