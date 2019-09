Zum 75. Geburtstag wieder ein Oehrberger Klassentreffen

Das tat denn auch die Jahrgangsälteste, Elisabeth Böhnlein, und lud für den vergangenen Samstag ein.

Auf dem Programm stand ein feierlich gestalteter Wortgottesdienst mit Diakon Michael Schlereth, Mittagstisch in Arnshausen und am Nachmittag Kaffee und Kuchen in Bad Kissingen. Sehr zur Freude der Gruppe hatte Böhnlein einen Sektempfang vor dem Essen organisiert. Erika Seller überraschte ihre ehemaligen Schulkollegen mit einer Reihe alter Fotos.

Gemeinsame Klassentreffen

Weil die Jahrgänge 1944 und 1945 gemeinsam zur Kommunion gingen, wurden seit 1994 die Klassentreffen auch gemeinsam abgehalten. Seit fünf Jahren gibt es jährlich auch ein Treffen zum Nachmittagskaffee im Parkwohnstift. Noch sind alle ehemaligen Schüler hier, sagte Seller. Es konnten alters- beziehungsweise krankheitsbedingt jedoch einige nicht am diesjährigen Klassentreffen teilnehmen.