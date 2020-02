Zukunft vieler Betriebe unklar

Würzburg - Die IHK Würzburg-Schweinfurt hat den Nachfolgereport Mainfranken neu aufgelegt, um die Bedeutung der Herausforderung Unternehmensnachfolge zu zeigen. Es wird deutlich, dass gegenüber der letztmaligen Erhebung aus dem Jahr 2015 eine abermalige Verschärfung der Situation in Mainfranken zu beachten ist. Knapp jeder zweite Betriebsinhaber mit Übergabeabsicht berichtet heute davon, noch nicht den passenden Nachfolger gefunden zu haben.

Herausforderung für Mittelstand

"Die demografische Entwicklung macht selbstverständlich vor der Unternehmerschaft nicht halt. Bereits heute ist rund ein Viertel der Betriebsinhaber über 60 Jahre alt, knapp 10 Prozent sogar über 67 Jahre! Zugleich mangelt es an einer echten Gründungsdynamik, sodass der Nachwuchs schlicht fehlt", stellt Dr. Sascha Genders, stv. Hauptgeschäftsführer der IHK fest. Ohne Lösungskonzepte mit Blick auf den Unternehmermangel laufe man Gefahr, die gute mittelständische Struktur zu gefährden, indem entweder Unternehmen vom Markt verschwinden oder man Konzentrationstendenzen in der Wirtschaft sehen werde.

Laut IHK-Nachfolgereport, in welchen Rückantworten von über 2000 Betrieben eingeflossen sind, hat sich ein Anteil von 54,4 Prozent der Befragten bereits mit dem Thema Übergabe beschäftigt und diese als Ziel definiert. Beachtlich: für knapp ein Drittel der Befragten (31,9 Prozent) ist es noch nicht sicher, ob das Unternehmen weitergeführt werden soll. Und immerhin 13,7 Prozent verfolgen das Ziel einer Betriebsaufgabe. Ursächlich hier sei die nicht frühzeitig genug stattgefundene Beschäftigung mit dem Generationenwechsel. "Es ist Zeit, nun massiv mehr für die Chancen einer Betriebsübernahme zu werben und zugleich die richtigen politischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Es muss gelingen, Übergabeinteressierten zu Übergabewilligen zu machen. Hinzukommend gelte es, für Unternehmertum zu werben, um den Nachwuchs an den Chefs von morgen zu sichern", so Dr. Genders. Andernfalls drohe der Generationenwechsel zu scheitern.

Von den Übergabewilligen haben laut Nachfolgereport 46,6 Prozent zum heutigen Zeitpunkt noch keinen Nachfolger. Bei der letzten Befragung im Jahr 2015 lag der Wert bei rund 40 Prozent. Insofern ein Nachfolger existiert, kommt dieser zumeist aus der Familie oder der Mitarbeiterschaft. "Generell gilt, je früher und je umfassender man sich als Unternehmer mit der Nachfolge beschäftigt, umso größer sind die Erfolgschancen. Einen Königsweg gibt es zwar nicht, aber wer sich durch Gespräche in der Belegschaft, mit Rechtsanwalt, Steuerberater oder der IHK schlau macht und positioniert, der ist auf einem guten Weg." Eine weitere offene Flanke in der Unternehmerschaft die Auseinandersetzung mit der ungeplanten Betriebsübergabe durch Tod oder Krankheit. 61,2 Prozent der Befragten haben keine entsprechende Risikovorsorge in Form eines "Notfallkoffers".

IHK-Angebote zur Nachfolge

Die IHK bietet Interessierten mit ihrem Servicepaket Unternehmensnachfolge Unterstützung in Form von Beratung, Qualifizierungsangebote, bei der Vermittlung von Übergebern und Übernehmen oder Informationsangeboten. Am 10. März startet zudem die Veranstaltungsreihe "Generationenwechsel" mit dem Thema "Unternehmens(ver)kauf - strategische, vertragliche und steuerliche Aspekte". Informationen zur Thematik Unternehmensnachfolge und den IHK-Nachfolgereport Mainfranken 2020 finden Interessierte unter www.wuerzburg.ihk.de/unternehmensnachfolge.