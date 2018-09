Zu Fuß zum Kreuzberg

Die 38. Kreuzbergwallfahrt der Pfarrei Hl. Kreuz startete noch bei Dunkelheit um 5.30 Uhr von der Pfarrkirche in Hausen mit 72 Teilnehmern, aber heuer ohne geistliche Begleitung, denn Pfarrvikar Michael Schmitt musste leider wegen einer Beerdigung kurzfristig absagen.

Meditative Impulse

Die beiden Vorbeterinnen Christine Leirich und Barbara Keller hatten jedoch im Vorfeld passende Gebetstexte und meditative Impulse gesammelt. Zusammen mit der kräftigen Unterstützung durch die Blaskapelle Hausen unter Leitung von Fabian Keller wurde den Pilgern, darunter auch auswärtige Gäste, ein eindrucksvolles religiöses Erlebnis mit bekannten Liedern und nachdenklichen Texten geboten. Dabei war auch das besondere Anliegen von Papst Franziskus, die Barmherzigkeit, ein Thema.

Nach kurzen Stationen in Kleinbrach und in Aschach erreichte man den Höhenzug zum Salzforst, wo ein herrlicher Sonnenaufgang die unmittelbare Natur- und Gottverbundenheit intensiv spüren ließ. Die verkehrsmäßige Absicherung unterwegs hatte wieder die Feuerwehr Hausen, mit Ralph Schemmel im Begleitfahrzeug, übernommen. Nach einer kurzen Rast am Roten Kreuz ging es mit dem beliebten, traditionellen Morgenlied: "Wenn ich erwach am frühen Morgen...", nach Premich weiter, durch den Kellersbach Talgrund hinauf nach Waldberg. Dort in der Pilgerraststätte wurde eine Frühstückspause eingelegt und dabei der Service der Waldberger Helfer dankend angenommen.

Die große Herausforderung, der Schlussanstieg durch die "Kniebreche", war somit für alle Wallfahrer, den Jüngsten mit zwölf Jahren und den Ältesten mit 76 Jahren, gut zu bewältigen. Pünktlich um 12 Uhr kam die Prozession auf dem Heiligen Berg der Franken an und wurde dort vom Guardian Pater Martin mit dem Kreuzpartikel am Freialtar empfangen und gesegnet. Einen besonderen Dank hatte der Pater für die beiden Jüngsten, Max und Ian, parat. Dort oben hatte sich inzwischen eine stattliche Anzahl von Gläubigen aus der Pfarrei Hl. Kreuz eingefunden, die mit dem Pkw anreisten. Der Gottesdienst in der vollbesetzten Wallfahrtskirche, der auch von Pater Martin zelebriert wurde und dessen Predigt den aktuellen Gedenktag Mariä Geburt behandelte, war auch durch die Mitwirkung der Blaskapelle bei der Deutschen Messe von Schubert ein besonderes und nachhaltiges Erlebnis. Danach wurde ausgiebig Pilgerrast im Antoniussaal gehalten und dabei wurden die Auszeichnungen für mehrmalige Teilnahmen überreicht. Die Vorsitzende des Gemeindeforums, Gabi Müller, übernahm stellvertretend diese Aufgabe und dankte dabei vor allem Christiane Meder, die seit vielen Jahren sehr sorgfältig das Wallfahrerbuch betreut und gestaltet sowie der Blaskapelle, die in wechselnder Besetzung zum 38. Mal diese Wallfahrt begleitete. Nur einmal weniger haben die beiden ältesten Teilnehmer Günther Egerer und Walter Müller die Pilgerstrecke bisher absolviert. Für 25-malige Teilnahme als Musiker wurde Wolfgang Leirich mit einem Präsent belohnt. Anstecknadeln für sieben Wallfahrten erhielten Bernd Czelustek, Johannes Nöth, Andreas Kleinhenz und Adolf Rösner. Urkunden für 14 Teilnahmen bekamen Helga Kunstmann, Andreas Beck und Bertram Sellner. Für 21 Teilnahmen wurden Reiner Häfner, Erika Sell und Hans Georg Keßler ausgezeichnet. red