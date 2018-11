Zu Besuch im Urubamba-Tal

Bereits weithin bekannt sind die erfolgreichen Bemühungen der Familie Wielgoss, den Bewohnern des peruanischen Urubamba-Tals nachhaltig zu einem besseren Leben zu verhelfen und den landwirtschaftlichen Anbau ökologisch auszurichten. Vom Ehepaar Gerhard und Francoise Wielgoss und ihrem Sohn Arno wurde der Verein "Frederic - Hilfe für Peru" ins Leben gerufen. Vereinsmitglieder und Spender sind sehr am Erfolg interessiert.

Mitgliederversammlung

Über die Aktivitäten des Vereins und die Fortschritte in Peru können sich die Mitglieder bei der Jahresversammlung am Sonntag, 25. November, in der Alten Schule in Nüdlingen informieren. Sie beginnt um 18 Uhr.

Zur öffentlichen Veranstaltung mit dem beliebten "Südamerikanischen Eintopf", zubereitet von Myriam, wird um 19 Uhr eingeladen. Mit zahlreichen Lichtbildern untermalt, wird anschließend über die Umsetzung der Vereinsziele berichtet.

In einem Pressegespräch berichtete Arno Wielgoss über die Neuigkeiten bei der Vereinsarbeit. So besuchte erstmals eine Touristengruppe das Urubamba-Tal während einer Peru-Rundreise. Beim viertägigen Aufenthalt waren die örtlichen Bauernfamilien und Frauengruppen stolze Gastgeber für die zehn Reisenden aus Deutschland. Arno war sowohl Reiseleiter als auch Übersetzer. Bereits die Anreise durch den Bergregenwald und entlang des Urubamba-Flusses war ein Highlight. Die Gäste wurden komplett durch die Mitglieder der Frauengruppen "bekocht" und kulinarisch umsorgt. Es gab sehr schmackhafte Produkte von den eigenen Höfen, zum Beispiel Kaffee und Kakao aus eigenem Anbau, Bananen- und Orangenkuchen und weitere Köstlichkeiten.

Yonathan stellte seinen Hof vor, der ein Musterbespiel für ökologischen Anbau darstellt, der reiche Erträge hervorbringt und den Regenwald schont. Durch die Anbaumethoden können die Böden langfristig fruchtbar erhalten werden. Dabei werden Bodendeckerpflanzen zur Gründüngung und zum Erosionsschutz eingesetzt. Die "Rainforest Alliance" schloss daraufhin mit dem Verein "Frederic" einen Drei-Jahres-Kooperationsvertrag und gewährte Unterstützung.

Am folgenden Tag wurde eine von mehreren Projektschulen besucht. Stolz zeigte man dort unter anderem den Gemüsegarten. Es wurden einstudierte Tänze aus verschiedenen peruanischen Gebieten vorgestellt. Auch ein Festmahl erwartete die Besucher. Vorgestellt wurde eine wachsende Kleinbauernkooperative (APECMU). Diese hat selbstständig Fördergelder für eine Anlage zur Fermentierung und Trocknung beantragt, um Spitzenqualitäten liefern zu können. Es blieb ausreichend Zeit, um sich eine Kaffeepflanzung mit kleiner Verarbeitungsanlage anzusehen. Auch diese Produkte, so erfuhr man, sind inzwischen biozertifiziert.

Die unvergleichliche Natur des Urumbamba-Tals stand am letzten Tag im Vordergrund. Es wurde eine Bootsfahrt mit zwei Langbooten auf dem Fluss organisiert. Höhepunkt war dabei die Fahrt durch einen tiefen Canyon. Von den Seiten ergossen sich kleine und große Wasserfälle in den Fluss. Der Ort gilt den Indianern als heilig und wird vom peruanischen Staat als Naturreservat geschützt. Durch eine Sondergenehmigung war es möglich, an Land zu gehen und im klaren Wasser baden. Ein weiteres Vergnügen bereitete Schwester Ester, die ein Grillfest zusammen mit Frauengruppen vorbereitet hatte. Wieder gab es Köstlichkeiten zu probieren. Die Reisegruppe setzte danach ihre Rundreise durch Peru fort.

Wer den gemeinnützigen Verein "Frederic - Hilfe für Peru" unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende auf das Konto des Vereins bei der Raiffeisenbank Nüdlingen tun: Konto 77771; BLZ 790 691 81.