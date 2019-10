ZTM Vorstand Bernd Griewing erhält bayerische Staatsmedaille

Prof. Bernd Griewing hat im Rahmen eines Empfangs die Bayerische Staatsmedaille für Verdienste um Gesundheit und Pflege von Staatsministerin Melanie Huml erhalten. Gewürdigt wurde sein ehrenamtliches Engagement rund um das ZTM, aber auch für andere Bemühungen, wenn es um die Nutzung neuer Technologien in der medizinischen Versorgung geht.

Der Preis wird laut der Ministerin einmal pro Jahr an maximal zehn engagierte Bürgerinnen und Bürger verliehen. Huml betonte anlässlich der feierlichen Verleihung im oberfränkischen Schloss Fantasie bei Bayreuth: "Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für herausragendes Engagement verleiht das bayerische Gesundheits- und Pflegeministerium die Staatsmedaille für besondere Verdienste um Gesundheit und Pflege. Bei dem Preis handelt es sich um die höchste Auszeichnung des Ministeriums."

Prof. Bernd Griewing erhielt die Auszeichnung nicht nur für sein Engagement beim Zentrum für Telemedizin, sondern auch für sein außergewöhnliches und langjähriges Engagement für das Gesundheitswesen.

Nachhaltiges Engagement

Huml betonte in der Laudatio weiter: "Dank Ihres unermüdlichen und nachhaltigen Engagements konnte die Schlaganfallversorgung in Unterfranken deutlich verbessert werden. Unter anderem konnte durch Ihre Mitinitiative als ärztlicher Direktor das Transit-Netzwerk zu telemedizinisch unterstützten Akutversorgung von Schlaganfallpatienten in Unterfranken etabliert werden. Aktuell setzen Sie sich tatkräftig dafür ein, dass durch die Nutzung neuer Technologien auch in Zukunft weiterhin die gesamte Bevölkerung Zugang zu einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung hat. Ihr herausragendes Wirken für unser Gesundheitswesen ist einzigartig."

Zu den ersten Gratulanten gehörten Landrat Thomas Bold und ZTM Geschäftsführer Sebastian Dresbach. "Wir haben uns bei der Vereinsgründung des ZTM vor knapp zehn Jahren bewusst die Zeit genommen, eine äußerst kompetente und konstante Lösung in der Besetzung des Vorstands zu finden. Die heutige Auszeichnung unterstreicht, dass wir damals alles richtig gemacht haben", erläutert Landrat Bold. Bernd Griewing freut sich natürlich über die Auszeichnung. Er stellt aber auch fest, dass der Preis ein Verdienst von Teamleistung ist, heißt es in der Mitteilung weiter.

Erst einen Tag zuvor wurde Bernd Griewing von der Mitgliederversammlung des Vereins für die nächste Amtsperiode als Vorstand bestätigt.