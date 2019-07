Gelegentliche Regenschauer haben dem Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Bad Kissingen auf dem Zeltplatz bei Schloss Saaleck in Hammelburg keinen Abbruch getan. So wurde ein Wettbewerb im "Aerotec" ausgetragen. Ziel der Spiele war es, mit Gummi-Pfeil und Bogen Objekte der gegnerischen Mannschaft zu treffen. Am Abend folgte auf den Gottesdienst eine Hypnoseshow mit lustigen Elementen.

Ein weiteres Highlight war die Schatzsuche nach einem inszenierten Zeltlagerüberfall. Hammelburgs

Bürgermeister Armin Warmuth lobte das Engagement der Jugendlichen in den Feuerwehren. Vor allem in Zeiten des demografischen Wandels seien Nachwuchskräfte bei den Feuerwehren notwendig. Kreisjugendwart Klaus Kippes kündigte an, dass das Zeltlager im nächsten Jahr vom 3. bis 5. Juli wieder in Hammelburg stattfinden wird.