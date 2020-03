Keine Restaurantbesuche, kein Kino, keine Kneipe. Der Mensch ist auf sich zurückgeworfen. In diesen Zeiten entdeckt man längst verschollen geglaubte Familienmitglieder wie die pubertierenden Kinder wieder. Und wer im Homeoffice arbeiten muss, dem kann ganz schnell bei so viel Enge im Haus die Decke auf den Kopf fallen. Was tun Sie dagegen? Es ist ja noch so vieles möglich: miteinander reden, spazieren gehen, Rad fahren, basteln, musizieren, ein vergrabenes Hobby freilegen, Rezepte ausprobieren, Keller entrümpeln, Schränke ausräumen, ja, auch die Kramschubladen, die es in jedem Haushalt gibt. Daneben liegt die Lohnsteuererklärung immer noch anklagend auf dem Schreibtisch - und wie war das mit dem Fensterputzen?

Wir wollen nichts verharmlosen, aber daran erinnern, dass auch ein Leben im Katastrophenfall Witz und Normalität bereit hält. Es gibt jede Menge zu tun in diesen Zeiten - und darunter sind vielleicht Aktivitäten, zu denen Sie schon lange nicht mehr gekommen sind. Briefe handschriftlich schreiben, zum Beispiel. Fotos endlich ausdrucken und einkleben. Endlich mal die einzelnen Socken aussortieren - und den Kleiderschrank von dem befreien, was vorletztes Jahr schon nicht gepasst hat. Teilen Sie mit uns Ihren Alltag in Zeiten von Corona: Fotografieren Sie Ihren Alltag jetzt und schreiben Sie uns ein paar Zeilen dazu. Senden Sie es bitte an redaktion.badkissingen@infranken.de oder posten Sie es auf Saale-Zeitung-Facebook. Danke!