Zehn neue Hospizbegleiter ausgebildet

"Wie gut, wenn einer mit mir geht...", so lautet der Leitsatz des Hospizvereins Bad Kissingen e.V. Unter diesem Motto absolvierten zehn Frauen und ein Mann den Qualifizierungskurs zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter. Ausgerichtet und gestaltet wird der Kurs durch den Hospizverein Bad Kissingen e.V.

Über sieben Monate ging die Gruppe gemeinsam den Weg durch ein Erleben, Mitfühlen und Unterstützen für schwerkranke und sterbende Menschen und ihre An - und Zugehörigen. Der Kurs vermittelte theoretisches und praktisches Wissen wie etwa in den Themenbereichen hospizliche und palliative Versorgung, Trauer, Kommunikation und Wahrnehmung. Zudem absolvierten alle Teilnehmer ein Praktikum, indem sie erfahrene Hospizbegleiter unterstützten.

Neben dem theoretischen Wissen ist es aber besonders wichtig, durch den Kurs eine Haltung zu gewinnen. Eine Haltung, die sich an den Bedürfnissen des Gegenübers orientiert, die die Achtung von Nähe und Distanz wahrt, die Zeit schenkt, die das Sterben in das Leben integriert und die Würde des Menschen akzeptiert und schützt bis zuletzt. Durch 22 Gruppenabende entwickelt sich ein Gefühl der Zugehörigkeit und eine eigene Gruppendynamik. Durch erfahrene Supervisoren und Koordinatorinnen der ambulanten Hospizarbeit wurde die Gruppe während der Qualifizierung begleitet. Es findet ein reger Austausch in Gesprächen statt, in denen über belastende Situationen gesprochen werden kann, aber auch viel und herzhaft gelacht werden darf. Der Hospizverein Bad Kissingen freut sich sehr über die Unterstützung der neu ausgebildeten Hospizbegleiter, die nun schwerkranke und sterbende Menschen in Kliniken, Alten - und Pflegeheimen, aber auch in der privaten Häuslichkeit in der Stadt und im Landkreis Bad Kissingen begleiten.

Momentan begleitet der Hospiverein Bad Kissingen e.V. 50 Schwerstkranke und Sterbende durch ehrenamtliche Hospizbegleiter. Für Fragen, Beratung und Unterstützung können sich Interessierte jederzeit an das Hospizbüro des Vereins im Kapellenpfad 3 in Bad Kissingen oder telefonisch unter 0971/785 88 56 wenden.

Jahresversammlung

Für alle Mitglieder des Hospizvereins Bad Kissingen e.V. findet die Jahreshauptversammlung mit Neuwahl der Vorstandschaft am Mittwoch, 15. April, um 16 Uhr im Wintergarten des Burkardus Wohnparks statt.