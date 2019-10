Zauberhafte Momente

"Gäste des Kissinger Winterzaubers können bei den abwechslungsreichen Veranstaltungen in die Welt der Musik und Kunst eintauchen", erzählt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH. "Ob Konzerte wie das Eröffnungskonzert mit Salut Salon über stimmungsvolle Weihnachtsveranstaltungen mit Danceperados of Ireland oder Los Temperamentos bis hin zu Trommelkunst bei den Drum-Stars - jeder kann für sich das passende Erlebnis heraussuchen", so Thormann weiter.

Veranstaltungen im Überblick

Den Auftakt des Festivals macht traditionell das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen. Am Freitag, 20. Dezember, zeigt das Orchester unter der Leitung von Bernd Hammer um 19.30 Uhr die breite Palette moderner Blasmusik im Max-Littmann-Saal.

Das Hamburger Klassikquartett Salut Salon beschäftigt sich am Samstag, 21. Dezember, mit dem Thema Liebe. Ab 19.30 Uhr präsentieren die vier Musikerinnen Werke von Carl Philipp Emanuel Bach über Sergej Rachmaninow bis hin zu Antonio Vivaldi.

Am Sonntag, 22. Dezember, tritt das Duo Zungenwind im Rahmen der Reihe Matinée classique um 10.30 Uhr im Rossini-Saal auf. Im Mittelpunkt des Konzerts stehen die Jazz- und Volksmusikinstrumente Saxophon und Akkordeon, deren klangliche Vielfalt die beiden jungen Musiker mit verschiedenen Werken präsentierten möchten.

Europäische Weihnacht

Am Sonntag, 22. Dezember, findet um 19.30 Uhr die Europäische Weihnacht in der Herz-Jesu-Kirche statt. Die Chöre der Pfarrgemeinde Herz-Jesu stimmen unter der Leitung von Brigitte und Burkhard Ascherl auf die bevorstehenden Festtage ein.

Die Danceperados of Ireland präsentieren am Montag, 23. Dezember, die irischen Weihnachtsbräuche und bringen die Zuschauer zum Lachen. Ab 19.30 Uhr bestimmen Tanzen, Singen und Spielen den Max-Littmann-Saal.

Am Mittwoch, 25. Dezember, findet das Konzert "Festliches für Trompete und Orgel" in der Herz-Jesu-Kirche statt. Michael Lindner und Burkhard Ascherl spielen ab 19.30 Uhr Werke von Georg Philipp Telemann oder Georg Friedrich Händel. Die wohl schönste Liebesgeschichte aller Zeiten kommt am Donnerstag, 26. Dezember, mit dem Musical "Die Schöne und das Biest" um 17 Uhr ins Kurtheater. Die Darsteller des Theater Libri präsentieren das französische Volksmärchen und versprechen Spaß für die ganze Familie. Diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Barockmusik

Am Freitag, 27. Dezember, erfüllt weihnachtliche Barockmusik aus Lateinamerika und Europa den Rossini-Saal. Auf dem Programm von Los Temperamentos steht eine Vielzahl von Werken von barocken Komponisten wie Domenico Zipoli oder Cristofaro Caresana.

Die Drum-Stars präsentieren am Samstag, 28. Dezember, ab 19.30 Uhr eine Percussionshow der Extraklasse im Max-Littmann-Saal. Es erwartet die Zuschauer eine Mischung aus Trommelkunst, Unterhaltung und einer faszinierenden Live-

Percussion-Show.

Sandro Ortloff gibt im Rahmen der Reihe Matinée classique eine Harfenmatinée. Am Sonntag, 29. Dezember, um 10.30 Uhr spannt der junge Musiker im Rossini-Saal den weiten Bogen der klassischen Harfenliteratur und spielt unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Marcel Tournier.

Club der toten Dichter

Anlässlich des 200. Geburtstags von Theodor Fontane geht der Club der toten Dichter mit seinem Programm "So und nicht anders" - Theodor Fontane neu vertont auf Tour. Am Montag, 30. Dezember, werden die berühmten Frauenfiguren wie Briest, Jenny Treibel oder Grete Minde um 19.30 Uhr im Kurtheater lebendig.

Das neue Jahr beginnt mit dem Neujahrskonzert mit dem Prager Rundfunkorchester unter dem Dirigat von Christian Schulz am Mittwoch, 1. Januar, um 17 Uhr im Max- Littmann-Saal. Die musikalische Reise durch mehrere Kontinente lässt traditionelle Walzer gepaart mit der "Symphonie aus der Neuen Welt" von Dvorák erklingen.

Am Donnerstag, 2. Januar, präsentiert die Jazz- und Opernsängerin Jocelyn B. Smith ihr neues Programm "Shine A Light" um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal.

Die Schattenshow "Moving Shadows" unter der Regie von Harald Fuß entführt Zuschauer am Freitag, 3. Januar, um 19.30 Uhr im Kurtheater in eine fantastische Welt: Die Mobilés kreieren mit Präzision und Leichtigkeit charmante und einfallsreiche Geschichten aus Licht und Schatten.

Den Abschluss des Kissinger Winterzaubers bildet am Samstag, 4. Januar, das Konzert mit der Philharmonie Festiva unter der Leitung von Gerd Schaller. Ab 19.30 Uhr können Gäste sich auf "Gipfelstürmer" der Musikgeschichte freuen. Am Klavier begleitet Luiza Borac.

Info und Karten

Alle Informationen und Termine des Kissinger Winterzaubers 2019/2020 sind im Festivalprogramm dargestellt. Das Programm kann unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per Mail unter tourismus@badkissingen.de

angefordert werden und ist auch unter www.badkissingen.de/BroschuereKissingerWinterzauber verfügbar.

Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971 804 84 44 oder unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. red