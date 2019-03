Zarin Marie grüßt aus Bad Kissingen

Es trug sich im Jahre 1857 zu, dass Zar Alexander II. mit seiner aus Darmstadt stammenden Frau Marie seinen ersten großen Kuraufenthalt in Bad Kissingen verbrachte. Es folgten zwei weitere Aufenthalte in der Kurstadt und dem Umland, die die Zarin offenbar nachhaltig beeindruckten. In der kaiserlichen Porzellanmanufaktur Sankt Petersburg ließ sie Motive aus der Region Bad Kissingen auf ein Kaffeeservice malen. Dieses schenkte sie dann ihrem Bruder, dem Großherzog Ludwig III. von Hessen-Darmstadt. Kreisheimatpfleger Werner Eberth hat den Reiseandenken der Zarin ein eigenes Buch gewidmet, das jetzt veröffentlicht wurde. "Es ist immer wieder spannend zu erfahren, welche Kaiser, Könige und Zaren einst das Weltbad bereisten und welch bleibenden Eindruck unsere Region bei den gekrönten Häuptern hinterließ", stellt Landrat Thomas Bold bei der Vorstellung des neuen Buches fest. Einen etwas anderen Blick auf die Kurstadt Bad Kissingen und deren Umgebung - wie Bad Bocklet, Bad Brückenau oder die Trimburg - bietet das Kaffeeservice, das Zarin Marie von Russland herstellen ließ.

Um dieses Stück Geschichte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat sich Kreisheimatpfleger Werner Eberth darum bemüht, das heute im Schlossmuseum Darmstadt ausgestellte Service fotografieren zu lassen und ein Buch darüber zu schreiben.

Das Werk "Zarin Marie von Russland und ihre Reiseandenken aus dem Raum Kissingen 1857" umfasst 76 Seiten mit 44 Abbildungen. Herausgegeben hat es der Theresienbrunnen-Verlag Bad Kissingen. Erhältlich ist das Buch für 18 Euro in der Buchhandlung Schöningh in Bad Kissingen, im Museum Obere Saline, sowie bei Fernseh-Müller in Bad Kissingen-Hausen.

Auch beim Autor persönlich (Tel. 0971/612 87, Eberth.BK@ t-online.de ist es möglich das Buch zu erwerben.