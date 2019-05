Würdigung vom Minister

Auf der vierten Bayernweiten Feldgeschworenen-Tagung in der Donau-Arena in Regensburg, wo über dreitausend "Siebener " sich zu einer Fachtagung trafen, um sich über das aktuelle Vermessungswesen des Bayerischen Staatsministeriums für Heimat und Finanzen zu informieren, wurde der Feldgeschworene Sebastian Werner aus Rottershausen von Staatsminister Albert Füracker als junger Feldgeschworener ausgezeichnet. Füracker würdigte neben den Jubilaren auch junge Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich dem ältesten Ehrenamt Bayerns annehmen und stellen und so die Tradition der Feldgeschworenen in die Zukunft tragen.

Besonders freute sich auch Obmann Roland Seufert aus Rottershausen, dass die Wahl auf Sebastian Werner fiel, der im Alter von 26 Jahren als Feldgeschworener vereidigt wurde wurde.